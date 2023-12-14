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Demet Akalın, Aleyna Tilki için "Kimse seni Türkiye’de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor" dedi! Tepki gelince bakın nasıl geri adım attı

14.12.2023 09:24 | Son Güncelleme:
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Aleyna Tilki son açıklamalarından sonra sosyal medyada gündem oldu. Tilki'ye eski dostu Demet Akalın'dan da bir darbe geldi. Akalın genç popçu için "Kimse seni Türkiye’de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor" deyince beklemediği kadar tepki çekti. Şarkıcı geri adım atmasına attı ama o da işe yaramadı.

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sahnelere çıkışının engellendiğini duyurdu. Tilki, "Bu sektörün a.... koyayım" diyerek tepki gösterdiği paylaşımla gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin sözlerine Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi. Akalın, “Amerika’da yaşayacaksan orada hayatına devam et ama bence burada yapabileceğin çok şey var. Bence kimseyi de suçlama. Şimdi yani kimse seni Türkiye’de iç çamaşırlarıyla sahnede görmek istemiyor” deyince sosyal medyada büyük eleştiri aldı.

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Bir sosyal medya hesabı "Sezen Aksu 1991’de 'Namus' klibinde f..işe rolünde 'Namuslu görünmek kimlere kalmış' diye soruyordu, 2023’te Gülşen aşağıdaki kıyafetiyle sordu. Yıllar geçti ama namusu kadınla özdeşleştirenler değişmedi. Bu gidişle 2060 senesinde bu şarkıyı başka bir kadın sanatçı yine birilerine inat seslendirecek. O zaman: Hadi yandan…" diyerek tepki gösterdi.

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"ALEYNA MİNİKLERİN STARI" DEYİNCE...

Demet Akalın ise "Aleyna miniklerin starı elinde ayıcıkla ünlü oldu! Genç bir kızdı koca kadın değil! Bizler mayoyla bile çıktık ama biz küçüklerin starı değildik sonra ben Ben Fero'yla evli mutlu çocukluyla aldım ama sonra da hiç mayo giymedim" dedi.

Ekran Alıntısı
Ancak Akalın'ın konuyu yaşa getirmesi de kendisini kurtaramadı. Sosyal medya hesabı "Demet Hanım, ister mayo giymiş olun ister burka, isterseniz 10 kez evlenin boşanın kimseyi ilgilendirmez. Aleyna’nın sahneye nasıl çıktığının da kimseyi ilgilendirmemesi gibi. Ki siz benzer yorumları Gülşen için de yaptınız. O yüzden olayı hiç yaşına bağlamayın bence. Sevgiler" diyerek beğeni topladı.

Akalın ise yanıt vermek yerine yalnızca "Peki" diyebildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Demet Akalın sosyal medya
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