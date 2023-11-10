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Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! 'Sosyetik hırsız' lafı olay çıkardı

10.11.2023 09:35 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve Sıla Doğu cezaevinde neler yaşıyor? Abla-kardeş hakkındaki iddialar gündem oldu. Son olarak Sıla Doğu havalandırma saatinde bir tutuklunun kendisine "Sosyetik hırsızlar da burada" dediğini duyunca çıldırdı. Gardiyanlar kavgayı zorla ayırırken Dilan Polat ise tek kişilik hücreye geçme talebinde bulundu.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! 'Sosyetik hırsız' lafı olay çıkardı

Dilan Polat ve ailesi lüks yaşantılarından sonra cezaevi günleriyle merak ediliyor. Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu, cezaevinde kavgaya karıştı.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de örgüt suçlularının konulduğu 9 numaralı yüksek güvenlikli cezaevinde 30 kişilik koğuşta kalıyor.

Dilan Polat'ın beğenmediği için yemek yemediği ve çok sigara içtiği, bu yüzden bağışıklık sisteminin çöktüğü ortaya çıktı. Posta gazetesinin haberine göre, ağrıları nedeniyle doktora üç kez muayene olan Polat’a orta kulak iltihabı teşhisi konuldu.

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YEŞİL REÇETELİ İLAÇ ALDI

Tek kişilik hücreye geçme isteği kabul edilmeyen Dilan Polat'ın bütün gün koğuşta pijamayla dolaştığı, soruları cevapsız bıraktığı öğrenildi. Sıla Doğu'nun da psikiyatri servisine başvurarak yeşil reçeteli ağır depresanlar istediği bilgisine de ulaşıldı.

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KAVGA ÇIKARAN SÖZLER

Sıla Doğu ayrıca diğer tutuklular ile kavga etti. Havalandırma saatinde bir tutuklu, Sıla Doğu'ya "Sosyetik hırsızlar da burada" diye laf attı. Buna sinirlenen Sıla Doğu, kadın tutuklunun üzerine yürüdü. İnfaz koruma memurları, kavgayı güçlükle ayırdı.

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