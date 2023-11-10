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Bircan Bali'den bomba iddialar! "Tayyar Öz tesettürlü hastanın rızası olmadan..."

10.11.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Polat ailesinden sonra Türkiye'nin gündeminde 'Tayyargil' olarak adlandırılan Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti var. Yaşadıkları lüks yaşantılarıyla dikkat çeken Öz çiftine dair Bircan Bali'den de iddialar geldi. Tayyar Öz'ün neden görevinden açığa alındığını anlatan Bali olay ifadeler kullandı.

Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine dair iddialar gündemden düşmüyor. Tayyargil olarak da gündeme gelen fenomen çifte dair şimdi de Bircan Bali olay iddialarda bulundu. Tayyar Öz'ün görevinde açığa alındığını iddia eden Bali şunları söyledi:

"Bu beyefendinin branşı atıyorum ortopedi. Hasta geliyor ve diyor ki 'Benim bacağımda bir sorun var, bunu halledebilir miyiz?', 'Hallederiz' diyor ve o dönem devlet hastanesinde çalışıyor Tayyar Öz. Fakat hastanın bacağını, açık bir şekilde göstererek çekim yapıyor. Hasta tesettürlü, hastanın rızası yok, ailesinin rızası yok. Hastanın ailesi bacağından tanıyor, 'Sen bize sormadan bu bacağı nasıl açarsın? Bir kere etik değil, kurallarla alakasız' diyor ve Tayyar Öz bu yüzden açığa alınıyor. Yalansa yalan desin, beni de dava etsin!"

Ekran Alıntısı

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"SİZİ KAÇ UMRE PAKLAR?"

Özlem Öz'ün ise iddialar sonrası sahte altın yanında Kuran'ı Kerim ile paylaşım yapmasına ateş püsküren Bircan Bali "Dini kullanmaktan bıkmadınız. Sizi kaç umre paklar biliyor musun? Birinciye gittin sen sevap işledin sanıyorsun, günaha girdin" yorumunda bulundu.

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Özlem ve Tayyar Öz dahil diğer sosyal medya fenomenlerinin arkasında duran İbrahim adlı bir beyefendinin olduğunu iddia eden Bali "Verdiğiniz vergi de 200 milyon küsur bu arada" dedi.

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