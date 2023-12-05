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Dilan Polat'ın sağ kolu Şule gözaltına alındı! Nez Demir Şule paylaşımıyla olay oldu

05.12.2023 09:36 | Son Güncelleme:
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Dilan-Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, çiftin 'kara kutusu' Özbekistan uyruklu çalışanları 'Şule' de gözaltına alındı. Polatların evinden akrabasıyla paylaşım yapan 'Şule' sınır dışı edilecek. Dilan Polat'ın sağ kolu Şule'nin gözaltına alınmasını gören fenomen Nez Demir'den bomba bir paylaşım geldi. Nez Demir'in sözleri sosyal medyada olay oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

dilan polat engin polat

Dilan ve Engin Polat davası diğer sosyal medya fenomenlerine de sıçradı ve 12 fenomenin şirketine kayyum atandı. Polat ailesinin dava soruşturmasından etkilenen isimlerden biri de Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir oldu. Nez Demir'in de tüm mal varlığına el konuldu.

nez demiriirr

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dün gece saatlerinde düzenlenen bir operasyon ile Dilan Polat'ın sağ kolu Özbekistan uyruklu çalışanları Şule ve Nergis gözaltına alındı. Polat Ailesi'nin 'Kara kutusu' olarak da nitelendirilen Şule'nin gözaltı kararını gören ünlü fenomen Nez Demir Şule paylaşımıyla olay oldu.

şule gözaltı

Nez Demir, Şule'nin gözaltına alınmasının ardından 'Güle güle zule. Zamanında gözünle şahit olduğun şeye sırf beni yalancı çıkarmak için yalancı şahitlik etmiştin. O günden beri gıcığım sana.' yazdı. Ünlü fenomenin bu paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı.

nez demir

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