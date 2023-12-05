Dilan Polat'ın sağ kolu Şule gözaltına alındı! Nez Demir Şule paylaşımıyla olay oldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Dilan ve Engin Polat davası diğer sosyal medya fenomenlerine de sıçradı ve 12 fenomenin şirketine kayyum atandı. Polat ailesinin dava soruşturmasından etkilenen isimlerden biri de Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir oldu. Nez Demir'in de tüm mal varlığına el konuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Dün gece saatlerinde düzenlenen bir operasyon ile Dilan Polat'ın sağ kolu Özbekistan uyruklu çalışanları Şule ve Nergis gözaltına alındı. Polat Ailesi'nin 'Kara kutusu' olarak da nitelendirilen Şule'nin gözaltı kararını gören ünlü fenomen Nez Demir Şule paylaşımıyla olay oldu.

Nez Demir, Şule'nin gözaltına alınmasının ardından 'Güle güle zule. Zamanında gözünle şahit olduğun şeye sırf beni yalancı çıkarmak için yalancı şahitlik etmiştin. O günden beri gıcığım sana.' yazdı. Ünlü fenomenin bu paylaşımı kısa sürede etkileşim aldı.







