Dilan Polat kart limiti yetersiz uyarısı aldı sepetini boşalttı! Pahalılığa isyan etti

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat tahliye olduktan sonra hayatına kaldığı yerden devam etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Dilan Polat dayanamadı ve adeta her adımını paylaşmaya devam etti. Dilan Polat son olarak evine yaptığı alışverişi gösterdiği bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

'KART LİMİTİ YETERSİZ...'

Market alışverişi yapan Dilan Polat ''Şu kadarcık şey nasıl 1.200 TL tutabilir? Hayat çok zor. Kart limiti yetersiz uyarısı verdi sepeti boşalttım. Normalde 1.700 TL'ydi. Tokat gibi çakıyor suratına.'' ifadelerini kullandı.

Dilan Polat'ın bu videosu kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'dalga geçiyor baya', 'millette oyun oynuyor' gibi yorumlar yapıldı.