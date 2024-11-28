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  4. Dilan Polat kart limiti yetersiz uyarısı aldı sepetini boşalttı! Pahalılığa isyan etti

Dilan Polat kart limiti yetersiz uyarısı aldı sepetini boşalttı! Pahalılığa isyan etti

28.11.2024 16:01
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 16:01
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Kara para, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat hız kesmeden normal hayatına döndü ve sosyal medya paylaşımlarıyla yine adından söz ettirdi. Her paylaşımı olay olan Dilan Polat bu defa evine yaptığı alışverişi gösterdi ve pahalılığa isyan etti. Polat'ın 'kart limiti yetersiz uyarısı verdi' sözleri ise dikkat çekti.

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tutuksuz yargılanmaya devam eden Dilan Polat tahliye olduktan sonra hayatına kaldığı yerden devam etti.

Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Dilan Polat dayanamadı ve adeta her adımını paylaşmaya devam etti. Dilan Polat son olarak evine yaptığı alışverişi gösterdiği bir video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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'KART LİMİTİ YETERSİZ...'

Market alışverişi yapan Dilan Polat ''Şu kadarcık şey nasıl 1.200 TL tutabilir? Hayat çok zor. Kart limiti yetersiz uyarısı verdi sepeti boşalttım. Normalde 1.700 TL'ydi. Tokat gibi çakıyor suratına.'' ifadelerini kullandı.

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Dilan Polat'ın bu videosu kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'dalga geçiyor baya', 'millette oyun oynuyor' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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