Dilan Polat'la aynı sitede oturan Seda Üren yaşadığı zor geceyi anlattı! 'Saat 02.00’de polis kapımızı çaldı'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bugün 2.Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Seda Üren'de Dilan Polat'la aynı sitede oturduğunu söyleyip yaşadığı zor geceyi anlattı.

Dilan Polat'ı çok eskiden tanıdığını söyleyen Seda Üren; "Dilan siteye gelmeden 1 yıl önce 'Aşkım oradan ev aldım, geliyorum' diyerek mesaj atmıştı. Ben de 'Komşun olarak ne ihtiyacın varsa buradayım' demiştim. Ben Dilan'ı çok eski tanıyorum. Doğum fotoğrafımlarım, 8 aylık hamile fotoğraflarım, çocukların doğum 2 ve 4 yaş fotoğraflarını şu an oturduğu evde çekmişti." dedi.

'POLİS GECE SAAT 02:00'DE KAPIMIZI ÇALDI'

''Baskın zamanı giriş çıkışlarda polisler falan oluyordu'' diyen Seda Üren, ''Bir keresinde gecenin ikisinde kapı çaldı. Onlar daha üstte bir blokta oturuyorlar. Villaların numaraları var, başındaki harften dolayı karışıklık oluyormuş. Kargoda falan da karışıyormuş. Savcı demiş ki, 'Gidin ve burada oturmadığına dair yazılı tutanak alın' Sağolsunlar. Çok da kibar davrandılar. Burada gözüküyor adresleri, karışıklık oluyor. Yan komşumuzu da şahit olarak getirdiler.

'SABAHA KADAR UYUYAMADIM'

Onların ilk içeriye alındıkları gün adres tespitinde, burada oturmadığına dair tutanak tutuldu. Ben sabaha kadar uyuyamadım mesela... Sinirden, stresten. Yaşadıklarımı şey yapamıyorum. Hoş şeyler değil. Bir de senin sorunun yüzünden olması da hoş değil... Biz ilk 'yukarıda çocuklarımız var' diye düşündük.'' açıklamasını yaptı.





