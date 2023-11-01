Dilan Polat operasyonunda yaşanan 'kelepçe' diyaloğu! Engin Polat istedi, polis reddetti! 'Kaçma' iddiası gündem yarattı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın evlerine gece saatlerinde polis baskını yapıldı. MASAK'ın haklarında inceleme başlattığı ve tüm mal varlıklarına el konulan Polat Ailesi evlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

30 ŞÜPHELİDEN 17'Sİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Aralarında aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polat çifti, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı.

DİLAN POLAT'IN EVİNDEKİ ARAMALARDA ELE GEÇİRİLDİ

Dilan Polat’ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan’ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe’nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün’ün evinde ise 36 adet hesap dökümü ve 1 adet laptop ele geçirildi.

İddiaya göre, MASAK’ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat’a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı.

Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.

ENGİN POLAT İSTEDİ, POLİS REDDETTİ

Öte yandan operasyonun gece yarısı saat 01 sularında yapılmış olması ise dikkat çekti. Konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan gazeteci İsmail Saymaz da saat detayına dikkat çekerken "Polis, Polatların Çekmeköy’deki evine saat 01.18’de geldi. Bu sırada Polatlar uyuyordu. Arama iki saat sürdü. Evde bulunan Sıla Doğu da gözaltına alındı. Engin Polat, kelepçe takılmamasını istedi. Ancak polis reddetti." diye yazdı. Saymaz, Polat çiftine yönelik suçlamanın suç örgütü kurma, kara para aklama ve Vergi Kanunu'na aykırılık olduğunu belirtti.

OPERASYONUN SAATİ GÜNDEM OLDU

Polat ailesinin 'acil' şekilde gözaltına alındığının altını çizen gazeteci Murat Ağırel ise operasyonun neden saat 01.00 sularında yapıldığını öğrendiğini belirterek, 'Kaçma şüphesi' olduğunu iddia etti.

'KAÇMAYA HAZIRLANIYORLARDI' İDDİASI

Ağırel şu ifadeleri kullandı;

"Polat ailesinin acil şekilde gözaltına alınmasının nedenini öğrendim.

MASAK raporu daha hazırlanmamış.Hali hazırda Savcılık birden fazla Masak raporu bekliyor.

Buna rağmen neden gözaltı yapıldığını sorduğumda ise aldığım cevap ,

Kayıtlı mernis adreslerin güncellenmesi,güncellenen adreslerin oturum olmayan boş adreslere taşınması ve kaçmaya hazırlandıkları yönündeki tespitler neden olmuş."







