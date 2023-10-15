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  4. Dilan Polat soruşturmasında bomba detay! Fenomen Nez Demir gündem olunca açıklama yaptı

Dilan Polat soruşturmasında bomba detay! Fenomen Nez Demir gündem olunca açıklama yaptı

15.10.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Ünlü fenomen Dilan Polat hakkında açılan 4 ayrı soruşturma gündem oldu. 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verilirken bir fenomenin daha Polat ile çalıştığı ortaya çıktı. Nez Demir gündem olunca hemen açıklama yaptı.

Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken talepte belirtilen 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi.

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O FENOMENİN ADI DA GEÇTİ

Sabah'taki habere göre; şirketler arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketler olduğu öğrenildi.

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Dilan Polat gündemdeyken gözler fenomen Nez Demir'e çevrildi. Dilan Polat ile birlikte çalışan fenomen sosyal medyadan ağlayarak paylaşım yaptı ve "Çıkmazdayım" yazdı.

Ekran Alıntısı

NEZ DEMİR AÇIKLAMA YAPTI

Nez Demir gündem olunca açıklama yaparak "Kedim annemin alerjisi çıkınca alt komşuya sahiplendirdik. Bunun için ağladım. Çıkan haberler asılsızdır, 2 yıl önce Sezgin amca ve ben bir markanın ortağıydık, biz kavga edip küstükten sonra şirketten ayrılma kararı aldım, bütün hisselerimi devrederek ortalıktan ayrıldım. Daha önce ortağım olduğu için beni de incelemeye almaları kadar normal bir şey yok. Bir şeyime el konulduğu da yok" dedi.


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Dilan Polat doğru

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