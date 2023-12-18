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  4. Dilan Polat ve diğer fenomenlere kötü haber! Düğmeye basıldı, o formül gündemde

Dilan Polat ve diğer fenomenlere kötü haber! Düğmeye basıldı, o formül gündemde

18.12.2023 07:09 | Son Güncelleme:
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Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diye paylaştığı diğer fenomenlere de sıçramıştı. Soruşturma kapsamında fenomenlerin şirketlerine kayyumlar atanmıştı. Türkiye'nin aylardır konuştuğu dudak uçuklatan servetle ilgili olarak bakanlıklar düğmeye bastı. Şimdi o varlıkların hızlı satışı gündemde...

Güzellik merkezleri, klinikler, restoranlar... Türkiye aylardır o fenomenlerin dudak uçuklatan servetini konuşuyor. Şimdi devlet korumasında olan bu mal varlıkları ne olacak? Fenomenlere bir kötü haber daha var. O şirketlerin hızla satılması gündemde.

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DÜĞMEYE BASILDI

'Şampiyonlar Ligi'ne bir kötü haber daha geldi. Fenomenlerin milyonluk şirketleri, şatafatlı güzellik merkezleri devlet korumasına alınmıştı. Şimdi de satılmaları gündemde. Eğlence mekanları, restoranlar, fast food zincirleri ve güzellik merkezleri derken fenomenlerin serveti dudak uçuklatıyor. Şimdilerde kayyumlarla yönetilen mal varlıkları için bakanlıklar düğmeye bastı.

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HIZLI SATIŞ FORMÜLÜ DEVREYE GİREBİLİR

Show Haber'in haberine göre fenomenlerin mal varlıkları ve şirketleri kayyumla yönetilmeye devam mı edilecek yoksa başka çareler de aranacak mı? Bunun için hızlı satış formülü devreye girebilir. Bu formül nasıl uygulanacak? TMSF, kayyum atanan şirketleri belli koşullarda satabiliyor. Elde edilen gelir ise nemalandırılarak yani faiz getirisiyle bir hesapta tutulacak. Böylelikle fenomenler hukuki sürecin sonunda suçsuz bulunursa paralarını geri alabilecek.

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