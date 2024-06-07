Dilan Polat ve Engin Polat davasında flaş gelişme! Hakim çekilmek istedi ama... Mahkeme kararını verdi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama suçlamasıyla 7 aydır cezaevinde. Polat'ın yargılandığı başka davalar da bulunmakta. Onlardan biri de şarkıcı Banu Parlak'ın işyerine yapılan silahlı saldırı olayı. Duruşmada hakim saldırı dosyasının çete lideri Barış Boyun'un davasıyla birleştirilmesi kararını vermişti. İstinaf Mahkemesi ise bu kararı bozdu. Hakimin davaya devam etmesini istedi.

AVUKAT İLE TARTIŞTI

Ancak o hakim Recep Baş, mahkemeye bir dilekçe verdi. Baş, dilekçede çekilmek istediğini ifade etti. Dilekçede Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile yaşadıklarını anlattı. Hakim ve Kaya adliye koridorunda tartıştı. Kaya, hakimle odasında görüşmek istediğini söyledi. Hakim ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Dilekçedeki ifadede "Hiçbir şekilde avukatlarla, hiçbir dosyayı odamda görüşmem, odama kabul etmem" dedi.

'DAVADAN ÇEKİLMİŞ BULUNMAKTAYIM'

Baş tartışmadan 2 gün sonra Küçükçekmece 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe verdi. Dilekçesinde "Tarafsızlığımdan şüphe var. Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim, tarafların bir şekilde memnun olmayacakları, kararda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve Yargı'nın tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım." ifadeleri yer aldı.

Ekol Tv'den Dilek Yaman'ın haberine göre; Recep Baş davadan çekilmek için dilekçe verdi ama mahkeme hakimin bu kararını reddetti.





