Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Sevim Alan mahkeme kararını duyurdu

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yapılan incelemeler sonucunda Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu süreçte Polat ailesinin yakınları da mercek altına alındı.

Tutuklanan çift hakkında sayısız iddia gündeme gelmeye devam ederken, evlerinin bahçeleri ve arsalarının kazılmasından tutun da Dilan Polat'ın annesinin mezarının açılmasına kadar pek çok hayret ettiren olay yaşanmıştı.

AVUKATIN SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bu süreçte çiftin avukatları da defalarca değişmişti. Ahmet Gün itirafçı olurken, Polat çiftinin yeni avukatı Hüseyin Kaya olmuştu. Polat ailesinin avukatı geçtiğimiz günlerde açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Hüseyin Kaya konuşmasında "Yeni savcı 1 haftada iddianameyi hazırlar 2 günde müvekkilleri çıkarması lazım" demişti.

SEVİM ALAN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Dilan Polat-Engin Polat davasında beklenen karar çıktı. Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Sevim Alan kararı duyurdu. 'Dosyada hiç tahliye yok' dedi.









