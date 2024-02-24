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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni karar! Avukatları açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 07:28
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Tüm Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla tutuklanan Polat çiftinin davasında sonuç bekleniyor. Cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni karar çıktı.

Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantılarıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında dava sonucu merak ediliyor. Başta avukatları Hüseyin Kaya ve anne Şükran Polat, Polatların cezaevindeki durumları hakkında açıklamalar yapıyor.

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Polatlar davasında aylık tutukluluk değerlendirilmesinde mahkeme kararını verdi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya kararı sosyal medya hesabından isyan ederek duyurdu;

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Kaya şu ifadeleri kullandı; 'Polatlar davasında tüm şüphelilerin tutukluluklarının devamına karar verildi. Kısıtlılık kararı ile savunma yapmaya çalışıyoruz. Kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz.İtiraz hakkımızı kullanacağız.
Bu dava adaletin nasıl işlediğine dair örnek bir dava olacaktır. Sevgi saygı ve Selam ile.'

avukat

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Dilan Polat engin polat sosyal medya
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