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Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı! Yatak pozu ifşa olmuştu

08.01.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gece Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Adı Hakan Sabancı ile anılan genç oyuncu, hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

Dilara Aksüyek'ten flaş Hakan Sabancı itirafı! Yatak pozu ifşa olmuştu

Hakan Sabancı ve Dilara Aksüyek'in gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı öne sürüldü.

"HAKAN İLE ARKADAŞIM"

Sürpriz aşk iddiası sonrası ilk açıklama Dilara Aksüyek'ten geldi. Güzel oyuncu, "Kendisi benim arkadaşım, aşk yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı yeni aşka yelken açtı! Aygün Aydın'dan yatak odası ifşası geldiHakan Sabancı yeni aşka yelken açtı! Aygün Aydın'dan yatak odası ifşası geldi

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı ile Dilara Aksüyek'in aşk yaşadığı iddialarının ardından çılgına dönen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı olduğu iddia edilen bir adamın yatak fotoğrafını paylaşmış ve uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

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HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.

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Dilara Aksüyek Aygün Aydın
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