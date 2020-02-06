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Dilara Ertaş'tan Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Loannis Lagos'a tokat gibi cevap

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 06.02.2020 14:43 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncü olan ve ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran milli sporcu Dilara Ertaş, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Yunan vekil Loannis Lagos’a en büyük cevabı verdiğini söyledi.

Dilara Ertaş'tan Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Loannis Lagos'a tokat gibi cevap

31 Ocak’ta gerçekleşen şampiyonada üçüncü olan Diyarbakırlı sporcu Ertaş, Türk bayrağını kürsüde dalgalandırarak, bayrağa kirli ellerini uzatan ve yırtan AP üyesi Yunan vekil Loannis Lagos’a göndermede bulundu.

Milli sporcu Ertaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşen uluslararası kick boks şampiyonasında çok hırslandığını söyledi. Dilara Ertaş, şampiyonada madalya almak ve Türk bayrağını dalgalandırmaya odaklandığını belirtti. Ertaş, kürsüye çıkmak ve ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırıp, Türk bayrağını yırtan AP üyesi Yunan vekil Loannis’e mesaj vermek istediğini kaydetti.

"AMACIM LOANNIS'E HADDİNİ BİLDİRMEKTİ"

Atina’da üçüncü olarak kürsüde yer aldığını belirten Dilara Ertaş, "Madalya törenin ardından bayrağımızı alarak salladım. Çok mutlu oldum. Bunu yapmamın amacı da Türk bayrağına kirli ellerini uzatan ve yırtan AP üyesi Yunan vekil Loannis’a haddini bildirmekti. Ben bu vekilin topraklarında Türk bayrağını dalgalandırdım ve onlara gerekli mesajı verdim. Çok mutluyum. İyi ki Türkiye vatandaşıyım. İyi ki ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Türkiye'de yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"YUNANİSTAN'DA TEK AMACIMIZ BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAKTI"

Dilara Ertaş’ın babası ve antrenörü İbrahim Ufuk Ertaş ise Yunanistan’da tek amaçlarının Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

Antrenör Ertaş, "Gerçekten bu şampiyonada hiçbir şey düşünmedik. Birinci olmak veya tüm rakiplerimizi fena pataklamak gibi bir derdimiz olmadı. Sadece ve sadece kürsüde bayrağımızı gururla sallamak istedik. Bu hedefe odaklandık ve istediğimizi gerçekleştirdik. Türk bayrağına el uzatma cüretini taşıyanlara da gerekli derse verdik. Gerçi her alanda bu art niyetli insanlara ve odaklara ülkemiz her şekilde ders veriyor. Bu konuda güçlü ve büyük bir milletiz. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyız. Allah'a binlerce kez şükürler olsun" dedi.

Milli antrenör Ufuk Ertaş, kendilerine her zaman destek veren ve yanlarında olan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeolğlu’na ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mehmet Demir’e teşekkür etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Kick Boks Şampiyonası Yunanistan Avrupa Parlamentosu Loannis Lagos

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