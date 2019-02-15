Mynet Trend

Dilber Ay'dan canlı yayında olay itiraflar!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 15.02.2019 00:17 | Son Güncelleme

Kanal D'de ekrana gelen 2. Sayfa programına eşi ile katılan Dilber Ay, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisinden 12 yaş küçük İbrahim Karakaş'tan dayak yediği iddia edilen Dilber Ay, "Ben eşimi tahrik ettim o gün. Adeta o tokatı hakettim." dedi.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Dilber Ay ev eşi İbrahim Karakaş evlilikleri ve özel hayatıyla ilgili bütün sorulara canlı yayında samimi bir şekilde cevap verdi.

"ADETA O TOKATI HAKETTİM"
İzleyiciden gelen bir soruya da cevap veren Dilber Ay, "Ben eşimi tahrik ettim o gün.Adeta o tokatı hakettim. Eşimin annesi evde yatıyor ölüm döşeğinde. Eşimden dışarıdan geldi bende 'Nerden geliyorsun bir dostun kırığın mı var?' dedim. O da kendini kaybetti. Sivas'tayız o sırada anne hasta. Sonra özür diledi eşim. Başka da olmadı zaten." ifadelerini kullandı.

"NİKAH GECESİ DEPREM OLDU"
99 depremini yaşadıklarını söyleyen Dilber Ay "Tükiye geldik nikah oldu aynı gece deprem oldu. Adamı otel yatırdım evli olduğumu kimse bilmiyor. Dedim adamın ölüsünü gidip alayım otelden...Sabaha karşı baktım karşımdan geliyor ibrahim...Allah kimseye göstermesin o günleri. Biz birbirimizi severek evlendik." dedi. Eşi ile en çok kavgayı ben yaparım diyen Dilber Ay "Ben çok takıntılıyım hep kavga ederim. Evin ablası İbrahim yemekleri o yapar. Dışarı çıktığım zaman çorbasını bile özlerim. Bir tane telefon kullanıyoruz ikimiz aynı telefonu kullanıyoruz. Hiç ayrı kalamayız." şeklinde konuştu.

"ÇOK KISKANIYORUM"
Ünlüler dünyasında en çok beğendiğim çift Halit Ergenç ve Bergüzar Korel olduğunu söyleyen Dilber Ay "Halit'i ben kardeşim olarak kabulleniyorum eşinide gelinim olarak. Bergüzar Korel'i izlerken uygun olmayan bir sahne gördüğüm zaman çok kıskanıyorum. Bergüzar Korel'in bir filiminde yaklaşma sahneleri vardı dedim televizyonu kıracağım kapatın...Gelinime sarıldı bu çocuk. Çok kıskanıyorum Bergüzar Korel'i." açıklamasını yaptı.


PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Durumlar iyi değil... Kötü haber hızlı yayıldıDurumlar iyi değil... Kötü haber hızlı yayıldı
+18 görüntüleri çıkmıştı. Olay hamle+18 görüntüleri çıkmıştı. Olay hamle
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dilber ay ikinci sayfa ibrahim karakaş

En Çok Okunan Trend Haberler

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Müge Anlı'da korkunç iddia! Boğazına ip geçirip çırılçıplak...

Korkunç: 'İlaç içirip tecavüz etti, o adamı diri diri ütüledi'

Korkunç: 'İlaç içirip tecavüz etti, o adamı diri diri ütüledi'

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

Kritik uyarı: Apartmanlarınızın bodrum ve kömürlüklerini kontrol edin

Oğlunu evlendirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!

Oğlunu evlendirmek istedi hayatının şokunu yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

Kerimcan Durmaz Instagram'da banyoda yemek yediği anları paylaştı!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

Selin Ciğerci'nin kadın olmadan önce yaptığı meslek şaşırttı

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

2019'ün ilk magazin bombası! Sıla yuva yıkan kadın mı oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Justin Bieber depresyonda! 'Onunla alakası yok'

Durumlar iyi değil... Kötü haber hızlı yayıldı

Tosic'in eşi Jelena Karleusa Sırp basınına 120 tane dava açtı!

+18 görüntüleri çıkmıştı. Olay hamle

Billur Kalkavan genç sevgilisiyle ilgili konuştu

22 yaş fark var! 'Annen gibi görünürsem...'

Yılın kadını Demet Evgar’dan şahane konuşma

Yılın kadınından olay konuşma: Anne nerdesin?

Michelle Lewin fotoğraf çekimi sırasında domuzların saldırısına uğradı

Ünlü modele domuzlar saldırdı! İşte o anlar...

Şeyma Subaşı'ndan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

Şeyma Subaşı'ndan bir bomba daha! Anlaşma sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.