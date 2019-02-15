Dilber Ay'dan canlı yayında olay itiraflar!

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Dilber Ay ev eşi İbrahim Karakaş evlilikleri ve özel hayatıyla ilgili bütün sorulara canlı yayında samimi bir şekilde cevap verdi.

"ADETA O TOKATI HAKETTİM"

İzleyiciden gelen bir soruya da cevap veren Dilber Ay, "Ben eşimi tahrik ettim o gün.Adeta o tokatı hakettim. Eşimin annesi evde yatıyor ölüm döşeğinde. Eşimden dışarıdan geldi bende 'Nerden geliyorsun bir dostun kırığın mı var?' dedim. O da kendini kaybetti. Sivas'tayız o sırada anne hasta. Sonra özür diledi eşim. Başka da olmadı zaten." ifadelerini kullandı.

"NİKAH GECESİ DEPREM OLDU"

99 depremini yaşadıklarını söyleyen Dilber Ay "Tükiye geldik nikah oldu aynı gece deprem oldu. Adamı otel yatırdım evli olduğumu kimse bilmiyor. Dedim adamın ölüsünü gidip alayım otelden...Sabaha karşı baktım karşımdan geliyor ibrahim...Allah kimseye göstermesin o günleri. Biz birbirimizi severek evlendik." dedi. Eşi ile en çok kavgayı ben yaparım diyen Dilber Ay "Ben çok takıntılıyım hep kavga ederim. Evin ablası İbrahim yemekleri o yapar. Dışarı çıktığım zaman çorbasını bile özlerim. Bir tane telefon kullanıyoruz ikimiz aynı telefonu kullanıyoruz. Hiç ayrı kalamayız." şeklinde konuştu.