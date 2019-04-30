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Dilber Ay'ın film gibi evlilik hikayesi! Dilber Ay'ın eşi kimdir, ne zaman evlendi?

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YAŞAM  | 30.04.2019 01:33 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü sanatçı Dilber Ay, 2 yıl önce katıldığı bir programda eşi İbrahim Karakaş ile olan ilginç evlilik hikayesini anlatmıştı. Dilber Ay ve kocasının film gibi evlenme hikayesi herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü ses ve sinema sanatçısı Dilber Ay, Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 63 yaşında hayata veda eden ünlü sanatçı renkli kişiliği ve zorlu hayat hikayesiyle de biliniyordu. Dilber Ay, bundan iki yıl önce Kanal D'de yayınlanan Ben Bilmem Eşim Bilir programına konuk olmuştu.

Dilber Ay eşi İbrahim Karakaş'la olan tanışma ve evlenme hikayesini anlatmıştı. Eşine, ilk gördüğü anda aşık olduğunu söyleyen Dilber Ay, daha sonra İbrahim Bey’i ailesi ile tanıştırmaya karar veriyor. Ardından Türkiye’ye gelen ikilinin yaşadıkları ise herkesi hem çok şaşırtacak hem de çok güldürmüştü.

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DİLBER AY NE ZAMAN EVLENDİ?
Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı ve sunucu Dilber Ay, 1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine bağlı olan bir aileden gelen Dilber Ay, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti.

1969’da TRT Radyosu’nun düzenlediği yarışmada Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi.

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