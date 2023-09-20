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DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI VE KONUSU: Dilberay filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

20.09.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilberay filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Sevilen filmler sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında da izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dilberay filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Peki, Dilberay filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Dilberay filmi oyuncuları ve konusu için araştırmalar hız kazandı. Dilberay filmi bu akşam televizyonda ilk defa yayınlanacak. ATV ekranlarında 20 Eylül 2023 Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek olan Dilberay filminin oyuncuları arasında Büşra Pekin, Ayberk Pekcan ve Nursel Köse de yer alıyor.

DİLBERAY FİLMİ KONUSU

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı. Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan.

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DİLBERAY FİLMİ OYUNCULARI

Dilberay filmi oyuncuları arasında Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçer yer alıyor.

DİLBERAY FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Büşra Pekin, Ayberk Pekcan ve Nursel Köse’nin paylaştığı Dilberay filmi Adana, Sakarya ve İstanbul’da çekildi.

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