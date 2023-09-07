Dilek Taşı konusu gerçek mi, hikayesi uyarlama mı? Dilek Taşı dizisi kimin hayatını anlatıyor, kaç yılında geçiyor?

Dilek Taşı dizisinin gerçek hikaye olup olmadığı merak ediliyor. Yeni dizi Dilek Taşı bu akşam başlıyor. Dilek Taşı dizisi oyuncuları arasında Salih Bademci, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Ozan Dolunay, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz yer alıyor. İşte dizi hakkında merak edilenler

DİLEK TAŞI KAÇ YILINI ANLATIYOR?

Dizi, 80'li yılların İstanbul'unda geçiyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ KONUSU

Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

1987 yılında başlayan hikayede yer alan Aras Rona ve Rüçhan Rona, oldukça varlıklı bir ailenin üyeleri. Figen Kutlu, ailesiyle birlikte Rona ailesinin malikanesinde yaşıyor. İdam cezasıyla yargılanan Mustafa'nın eşi öldüğü için Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilen kızı Cemre'yi Rona ailesi evlatlık olarak kabul etmek zorunda kalıyor.

DİLEK TAŞI DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dilek Taşı'nın gerçek bir hikaye olup olmadığı bilinmiyor ancak dizinin geçtiği dönemdeki bazı olayların dizide yer alması bekleniyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

