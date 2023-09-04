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  4. Fiyatı düştü! Yüksek pişirme kapasitesine sahip airfryerda 1200 TL indirim

Fiyatı düştü! Yüksek pişirme kapasitesine sahip airfryerda 1200 TL indirim

04.09.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelişiyle birlikte evde geçirilen zaman artıyor. Artık sağlıklı bir şekilde yemek pişirmek için uzun süren mutfak maratonlarına girmek zorunda değilsiniz. Cosori, pişirme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan airfryer modeliyle karşınızda! Amazon'un Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında 1200 TL indirimle satışa sunulan bu eşsiz ürünü gelin beraber inceleyelim!

Fiyatı düştü! Yüksek pişirme kapasitesine sahip airfryerda 1200 TL indirim

Teknolojik mutfak çözümleriyle adından sıkça söz ettiren Cosori markası, sevilen airfryer modeliyle mutfakta geçirdiğiniz zamana keyifli bir soluk katacak! İster amatör bir aşçı ister bir profesyonel olun; Cosori'nin son teknoloji airfryer modeli bir kez kullandıktan sonra vazgeçilmeziniz olacak! Şık tasarımı, kullanıcı dostu özellikleri ve sağlıklı pişirme seçenekleriyle öne çıkan bu cihaz, mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak. Yepyeni ve kullanışlı bir airfryer arayışındaysanız Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel kısa süreliğine indirimde olan bu modeli kaçırmamalısınız.

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Son Teknoloji: Cosori'nin yeni airfryer modeli en son teknolojiyi kullanarak mutfak deneyiminizi üst düzeye taşıyor. Yenilikçi özelliklere sahip olan bu cihaz pişirme işlemini hızlandırırken lezzeti ve sağlığı da koruyor.

Şık Tasarım: Ürün, şık ve modern bir tasarıma sahip. Mutfak tezgahınızda hoş bir görüntü oluştururken kompakt boyutu sayesinde de yerden tasarruf sağlıyor.

Çok Fonksiyonlu: Sadece kızartma yapmakla kalmayan Cosori Airfryer, aynı zamanda ızgara, fırınlama, pişirme, ısıtma, kurutma gibi farklı işlemleri de gerçekleştirebilir. Böylece tek bir cihazla birçok farklı yemek pişirebilirsiniz.

Hassas Kontroller: Airfryer'ın dokunmatik kontrolleri ve dijital ekranı sayesinde istediğiniz sıcaklık, zaman ve pişirme ayarlarını kolayca yapabilirsiniz. Hassas kontrol sayesinde her yemekte istediğiniz sonucu elde etmek çok daha kolay olacak.

Sağlıklı Pişirme: Kızartma işlemlerinde yağ kullanımını büyük ölçüde azaltan bu airfryer, sağlıklı bir pişirme seçeneği sunuyor. Yiyecekleri hava sirkülasyonu ile çevreleyerek çıtır çıtır kızartmalar elde ederken, yağ oranını minimuma indirir.

Zaman ve Enerji Tasarrufu: Cosori airfryer hızlı bir pişirme süresine sahip. Geleneksel fırınlara kıyasla çok daha kısa sürede yemeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Ayrıca düşük güç tüketimi sayesinde enerji tasarrufu da sağlar.

Kolay Temizlik: Çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir. Bu da size temizlik konusunda büyük bir kolaylık sağlar.

Cosori Airfryer, bu etkileyici özellikleriyle yemek pişirme deneyiminizi dönüştürecek ve mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak. Şimdi indirim avantajıyla bu muhteşem cihaza sahip olma şansını kaçırmayın!

Kullanıcı yorumları

  • "Çok iyi ürün. İç hacmi 4 kişilik bir aileye yetiyor. Pişirme sürelerini otomatik ayarlayabildiği gibi siz de ayarlayabiliyorsunuz. Karıştırmak için kurduğunuz sürenin yarısında size haber veriyor. Bu ayar bazen otomatik açık oluyor, bazen siz aktif hale getiriyorsunuz. Pişirme seçeneklerinin bazılarında kendi açık veriyor. Mat bir rengi var ve biraz parmak izi tutuyor üzeri. Çok sessiz bir ürün değil ama, aşırı sesi de yok. Biz çok memnunuz."

  • "Ürün bugüne kadar kullandığım üçüncü airfryer modeli olarak gönlümüzde taht kurdu. Bu şayet airfryer ise daha önceki meşhur en pahalı muadil markalarınki neydi diye kendimizi sorgulamadan edemedik. 2 kiloluk tüm tavuğu 70 dakikada 165 derecede muazzam şekilde pişirdi. Parasına helal olsun."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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