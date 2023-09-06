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Yeni sezona hazırlıklar başlasın! Tommy Hilfiger'da %35'e varan indirim

06.09.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin yaklaştığı bu günlerde gardırobunuza yeni bir soluk katmanın vakti geldi. Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında, kışa hazırlık yapmanın şimdi tam zamanı. Sizin için dünyaca ünlü moda markası Tommy Hilfiger'ın indirimdeki ürünlerini seçtik. İşte detaylar!

Yeni sezona hazırlıklar başlasın! Tommy Hilfiger'da %35'e varan indirim

Kış aylarının yaklaştığı bu günlerde Tommy Hilfiger'ın kışa hazırlık indirimi ile gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı! Tommy Hilfiger dünya genelinde tanınan ve kalitesiyle göz dolduran bir moda markası. Genç ruhunu ve stil sahibi tasarımlarını her daim yansıtan Tommy Hilfiger yeni sezonda da şık ve işlevsel ürünleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Tommy Hilfiger'ın sezon koleksiyonunda şimdi çok özel fırsatlar sizleri bekliyor. İster sıcak tutan montlardan ister şık ve rahat gömleklerden oluşan ürünlerle stilinizi sergileyebilir, kışın soğuk havalarında bile şıklığından ödün vermeden rahat ve sıcak olabilirsiniz.

İndirimlerden yararlanmak ve Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz.

1. Tommy Hilfiger TJW REG SERIF LINEAR HOODIE Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-09-06T155722.638

Kullanıcı yorumları

  • "Bu sweatshirt'ü kış aylarında sık sık giyiyorum ve çok memnunum!"

  • "Tommy Hilfiger markasına olan güvenimizi bir kez daha kanıtladı! Bu sweatshirt, harika bir kaliteye sahip ve çok rahat. Ayrıca üstünde yer alan marka logosuyla da oldukça şık duruyor. Favori kış giysilerimden biri oldu."
Ürünü İncele

2. Tommy Hilfiger TJW ALASKA PUFFER

Adsız tasarım - 2023-09-06T155806.741

Kullanıcı yorumları

  • "Çok güzel yumuş yumuş bir mont hiç üşütmüyor sıcacık rengi de baya güzel bir pembe çok beğendim çok teşekkürler."

  • "Renk fotoğraftaki gibi, ısıtması çok çok iyi bu kadarını tahmin etmiyordum, paketleme yine kusursuzdu."
Ürünü İncele

3. Tommy Hilfiger TJW ALASKA PUFFER VEST Yelek

Adsız tasarım - 2023-09-06T155440.650

Kullanıcı yorumları

  • "Şık ve sportif görünümü ile kombinlere farklı bir hava katıyor."

  • "Sıcak tutması ve rahatlığı ile benim için çok önemli olan özelliklere sahip."
Ürünü İncele

4. Tommy Hilfiger TJM TECHNICAL CORDUROY OVERSHIRT Gömlek

Adsız tasarım - 2023-09-06T155521.720

Kullanıcı yorumları

  • "Bu gömlek, tarz ve rahatlık arayanlar için mükemmel bir seçenek."

  • "Hem rahatlığı hem de şık görünümü sayesinde çok tercih ediyorum."
Ürünü İncele

5. Tommy Hilfiger TJM SHERPA ZIP THRU HOODIE

Adsız tasarım - 2023-09-06T155607.729

Kullanıcı yorumları

  • "Bu sweatshirt gerçekten muhteşem bir parça!"

  • "Tasarımı, rahatlığı ve kalitesiyle beni memnun etti."
Ürünü İncele

6. Tommy Hilfiger TJM OVZ FABRIC MIX HALF-ZIP Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-09-06T155644.677

Kullanıcı yorumları

  • " Hem sportif hem de şık bir görünüm sunuyor. Yarım fermuarı sayesinde isteğe bağlı olarak kullanabiliyorum."

  • "Hem günlük hayatta hem de spor aktivitelerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir sweatshirt."
Ürünü İncele

7. Tommy Hilfiger TJW LIGHT DOWN JACKET Dış Giyim

Adsız tasarım - 2023-09-06T155406.666

Kullanıcı yorumları

  • "Bu hafif ve şık mont gerçekten harika bir seçim oldu. Hem soğuk havalarda sıcak tutması hem de zarif tasarımı ile tam istediğim parça."

  • "İnce yapısı sayesinde hafif olmasına rağmen son derece sıcak tutuyor."
Ürünü İncele

8. Tommy Hilfiger TJM ESSENTIAL JACKET Dış Giyim

Adsız tasarım - 2023-09-06T155312.684

Kullanıcı yorumları

  • "Bu ceket gerçekten muhteşem bir parça!"

  • "Tasarımı ve kesimi harika, aynı zamanda suya ve rüzgara dayanıklı özelliklere de sahip. Kesinlikle kaliteye değer."
Ürünü İncele

9. Tommy Hilfiger TJM CASUAL CORDUROY OVERSHIRT Gömlek

Adsız tasarım - 2023-09-06T155215.720

Kullanıcı yorumları

  • "Korduroy dokusu hoş bir dokunuş katıyor ve tasarımı da oldukça şık."

  • "Hem günlük kullanıma hem de daha şık bir görünüm için mükemmel bir seçenek."
Ürünü İncele

10. Tommy Hilfiger TJW OVR XS BADGE POLAR FLEECE Sweatshirt

Adsız tasarım - 2023-09-06T155128.672

Kullanıcı yorumları

  • "Bu sweatshirt gerçekten muhteşem! Hem şık bir görünüm sunuyor hem de çok rahat."

  • "Tasarımı çok hoşuma gitti ve üzerimde harika duruyor. Ayrıca kumaşı da çok yumuşak ve kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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