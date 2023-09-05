Fiyatı 799 TL'ye düştü! Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta %30 indirim

Müzik keyfini tam anlamıyla yaşamak için iyi bir kulaklığa sahip olmalısınız. Piyasada birçok farklı kulaklık modeli olsa da kaliteyi uygun fiyatla buluşturan kulaklıklarıyla öne çıkan Xiaomi, hem kaliteli ses sunması hem de kullanıcı dostu özellikleriyle fark yaratarak müzikseverlerin kalbini çalıyor. Gelişmiş ses teknolojisi ile kristal netliğinde ses sunan, yüksek ve düşük frekanslarda mükemmel performans gösteren, kulaklığın ergonomik yapısına uygun, hızlı bağlantı sağlayan bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi Buds 3 Kulaklık tam size göre! Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel kısa süreliğine indirimde olan bu kulaklığa bir şans vermeye ne dersiniz?
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Ürün özellikleri
Kullanıcılar ne diyor?
"Kesinlikle tavsiye ederim, beklediğimden iyi çıktı. Tizler mükemmel ama bas biraz düşük ama o kadar da kötü değil. Şarjı çok uzun gidiyor."
Bu içerik 5 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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