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Fiyatı 799 TL'ye düştü! Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta %30 indirim

05.09.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik tutkunları buraya! Xiaomi Buds 3 Kulaklık kısa süreliğine %30 indirimde! Daha iyi bir müzik deneyimi için bu harika fırsatı kaçırmayın. Kulaklığınızı yenilemek için en doğru zaman.Kaliteyi en uygun fiyata satın almanın keyfini yaşamak için acele edin.

Fiyatı 799 TL'ye düştü! Xiaomi Buds 3 Kulaklık'ta %30 indirim

Müzik keyfini tam anlamıyla yaşamak için iyi bir kulaklığa sahip olmalısınız. Piyasada birçok farklı kulaklık modeli olsa da kaliteyi uygun fiyatla buluşturan kulaklıklarıyla öne çıkan Xiaomi, hem kaliteli ses sunması hem de kullanıcı dostu özellikleriyle fark yaratarak müzikseverlerin kalbini çalıyor. Gelişmiş ses teknolojisi ile kristal netliğinde ses sunan, yüksek ve düşük frekanslarda mükemmel performans gösteren, kulaklığın ergonomik yapısına uygun, hızlı bağlantı sağlayan bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi Buds 3 Kulaklık tam size göre! Okula ve Şehre Dönüş fırsatları kapsamında Prime üyelerine özel kısa süreliğine indirimde olan bu kulaklığa bir şans vermeye ne dersiniz?

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Uzun şarj süresiyle öne çıkan: Xiaomi Buds 3 Kulaklık

Adsız tasarım (63)

Ürün özellikleri

  • Gürültü azaltma özelliğine sahip 40 dB hibrit 3 mikrofon ile donatılmıştır.
  • Şarj kılıfı kablosuz şarjı destekler.
  • Çift mikrofonlu gürültü engelleme özelliği bulunur.
  • İki cihaza aynı anda bağlanabilir.
  • Toz ve suya dayanıklıdır.
  • Şarj kılıfı ile 32 saate kadar dayanan pil ömrüne sahiptir.
  • Dokunmatik kontrolleri sayesinde kolay kullanım imkanı sunar.
  • Hızlı şarj özelliği sayesinde kısa sürede tamamen şarj olur.
  • AI (Yapay Zeka) ses teknolojisi ile daha net ve doğal bir ses deneyimi sağlar.
  • Apple Siri veya Google Asistan gibi sanal asistanlar ile uyumlu çalışır.
  • Xiaomi cihazlarında kolay bir şekilde eşleştirme özelliği bulunur.
  • Ergonomik tasarımı sayesinde kulaklara rahatça oturur ve uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermez.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kesinlikle tavsiye ederim, beklediğimden iyi çıktı. Tizler mükemmel ama bas biraz düşük ama o kadar da kötü değil. Şarjı çok uzun gidiyor."

  • "İşe git-gel yaparken, telefonla konuşurken ve evde akşam yatmadan önce bir saat kadar falan dizi izlerken kullanıyorum. Abartmıyorum aşağı yukarı bir hafta on gündür kutuyu şarj etmedim ve şarjı şu an %15. Muhtemelen bu şarjla bile bir iki gün götürecek. Sonuna kadar tavsiye ediyorum fakat ben indirimde 850 TL'ye almıştım. Ama şu anki fiyatına da değecek bir kulaklık mı? Evet. Tek sıkıntı telefonla konuşurken bazen karşı taraf sesin boğuk olduğunu söylüyor, fakat genel olarak iyi bir kulaklık."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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