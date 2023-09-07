Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Ozan Dolunay hakkında araştırma yapıyor. İşte Ozan Dolunay hakkında merak edilenler...
Ozan Dolunay, 2 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya geldiç
Ankara doğumlu olan ünlü isim, orta öğreniminin ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuk eğitimleri de almaya başlayan ünlü isim, ilk olarak Killology isimli oyun ile ilk kez sahneye çıktı.
Ünlü oyuncu televizyon ekranlarında ise ilk olarak rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanındı. Bu dizideki performansı oldukça beğenilen ünlü oyuncu, daha sonra çok sayıda dizide rol aldı.
Ünlü ismin oynadığı diziler arasında ise Oyunbozan, Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi, Darısı Başımıza, Zalim İstanbul ve son olarak başrol oynadığı ancak kısa sürede final yapan dizisi İyi Günde Kötü Günde yer alıyor. Mehmet Ozan Dolunay boyu 1.79 metre, kilosu 76 ve burcu da kova olarak biliniyor.
2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2016 Oyunbozan
2016 Yüksek Sosyete
2017 Lise Devriyesi
2018 Darısı Başımıza
2019-2020 Zalim İstanbul
2020 Menajerimi Ara
2020 İyi Günde Kötü Günde
2021 Misafir
2023-günümüz Dilek Taşı
Ozan Dolunay'ın oynadığı internet dizileri ve filmleri:
2021 Bizi Ayıran Çizgi
2023 Merve Kült
Yakında Kasaba