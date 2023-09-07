Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Ozan Dolunay hakkında araştırma yapıyor. İşte Ozan Dolunay hakkında merak edilenler...

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 2 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya geldiç

Ankara doğumlu olan ünlü isim, orta öğreniminin ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuk eğitimleri de almaya başlayan ünlü isim, ilk olarak Killology isimli oyun ile ilk kez sahneye çıktı.

Ünlü oyuncu televizyon ekranlarında ise ilk olarak rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanındı. Bu dizideki performansı oldukça beğenilen ünlü oyuncu, daha sonra çok sayıda dizide rol aldı.

Ünlü ismin oynadığı diziler arasında ise Oyunbozan, Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi, Darısı Başımıza, Zalim İstanbul ve son olarak başrol oynadığı ancak kısa sürede final yapan dizisi İyi Günde Kötü Günde yer alıyor. Mehmet Ozan Dolunay boyu 1.79 metre, kilosu 76 ve burcu da kova olarak biliniyor.

DİLEK TAŞI'NIN KENAN'I OZAN DOLUNAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Oyunbozan

2016 Yüksek Sosyete

2017 Lise Devriyesi

2018 Darısı Başımıza

2019-2020 Zalim İstanbul

2020 Menajerimi Ara

2020 İyi Günde Kötü Günde

2021 Misafir

2023-günümüz Dilek Taşı

Ozan Dolunay'ın oynadığı internet dizileri ve filmleri:

2021 Bizi Ayıran Çizgi

2023 Merve Kült

Yakında Kasaba

