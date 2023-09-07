MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi

07.09.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ozan Dolunay, bugün Kanal D'de ekrana gelecek olan Dilek Taşı dizisinde Kenan karakterine hayat veriyor. Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Senaryosunu ise Ece Yörenç'in kaleme aldığı Dilek Taşı'nın yönetmen koltuğunda ise Çağan Irmak oturuyor. Peki, Ozan Dolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay hakkında merak edilenler...

Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ozan Dolunay'ın hayatı ve biyografisi

Dilek Taşı'nın Kenan'ı Ozan Dolunay vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Dizide Salih Bademci, Mustafa, Hazal Subaşı ise Figen karakterine hayat veriyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Ozan Dolunay hakkında araştırma yapıyor. İşte Ozan Dolunay hakkında merak edilenler...

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 2 Mayıs 1990 tarihinde dünyaya geldiç

Ankara doğumlu olan ünlü isim, orta öğreniminin ardından Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde üniversite hayatına başladı. Üniversite eğitimi sırasında oyunculuk eğitimleri de almaya başlayan ünlü isim, ilk olarak Killology isimli oyun ile ilk kez sahneye çıktı.

Ünlü oyuncu televizyon ekranlarında ise ilk olarak rol aldığı Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile tanındı. Bu dizideki performansı oldukça beğenilen ünlü oyuncu, daha sonra çok sayıda dizide rol aldı.

Ünlü ismin oynadığı diziler arasında ise Oyunbozan, Yüksek Sosyete, Lise Devriyesi, Darısı Başımıza, Zalim İstanbul ve son olarak başrol oynadığı ancak kısa sürede final yapan dizisi İyi Günde Kötü Günde yer alıyor. Mehmet Ozan Dolunay boyu 1.79 metre, kilosu 76 ve burcu da kova olarak biliniyor.

DİLEK TAŞI'NIN KENAN'I OZAN DOLUNAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2015 Tatlı Küçük Yalancılar
2016 Oyunbozan
2016 Yüksek Sosyete
2017 Lise Devriyesi
2018 Darısı Başımıza
2019-2020 Zalim İstanbul
2020 Menajerimi Ara
2020 İyi Günde Kötü Günde
2021 Misafir
2023-günümüz Dilek Taşı

Ozan Dolunay'ın oynadığı internet dizileri ve filmleri:

2021 Bizi Ayıran Çizgi
2023 Merve Kült
Yakında Kasaba

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayarak anlattı... "Yerlerde sürüklendim, kimse kurtarmadı"Ağlayarak anlattı... "Yerlerde sürüklendim, kimse kurtarmadı"
"SMS yok, meydan senin" diyerek açıkladı! "SMS yok, meydan senin" diyerek açıkladı!
Venedik Film Festivali'nde kırmızı mini elbisesiyle boy gösterdiVenedik Film Festivali'nde kırmızı mini elbisesiyle boy gösterdi
Anahtar Kelimeler:
dilek taşı ozan dolunay ozan dolunay sevgilisi Oyuncu ünlü oyuncu ele karakteri turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Tecavüz videosunu gösterip polise meydan okudu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Deniz tabanında bulundu! Kimse ne olduğunu bilmiyor

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Evinde gizli oda buldu! O anları böyle paylaştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.