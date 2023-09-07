Dilek Taşı'nın Mustafa'sı Salih Bademci kimdir, nereli ve kaç yaşında? Salih Bademci'nin eşi, hayatı ve filmleri

Dilek Taşı'nın Mustafa'sı Salih Bademci vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Dilek Taşı 1987 yılında başlayan bir hikayeyi anlatıyor. Hazal Subaşı ise dizide Figen karakterini canlandırıyor. Dilek taşı için geri sayım sürerken birçok kişi internette Salih Bademci hakkında araştırma yapıyor. İşte Salih Bademci hakkında merak edilenler...

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984 tarihinde İzmir’de doğdu.

Salih Bademci, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitidirdi.

Ünlü oyunu; Barda filminde, Elveda Rumeli, Zeytin Tepesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Ulan İstanbul, Kiralık Aşk, İstanbullu Gelin ve Kırmızı Oda gibi çok sayıda dizide rol aldı.

Salih Bademci 2015 yılında oyuncu olan İmer Özgün ile evlendi. Ünlü oyuncu aynı zamanda tiyatro oyuncusudur.

DİLEK TAŞI'NIN MUSTAFA'SI SALİH BADEMCİ'NİN EŞİ KİMDİR?

Salih Bademci'nin eşi İmer Özgün'dür.

İMER ÖZGÜN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1987’de İstanbul'da doğan İmer Özgün, 2005’te Fenerbahçe lisesini bitirmesinin ardından aynı sene İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Sınıf, Dudaktan Kalbe, Kalpsiz Adam, Avrupa Yakası, Kavak Yelleri gibi dizilerde oynayan İmer Özgün, Kanal D’de yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'deki Beyaz Karanfil dizilerinde de rol aldı.

Salih Bademci, 2015 yılında İmer Özgün ile evlendi. Eşiyle aynı okula gittiklerini söyleyen Salih Bademci, bir röportajında 'Eşim benden bir alt sınıftaydı. Onun için sınıfta kaldım.' itirafında bulunmuştu. Ünlü çiftin 2020 yılında dünyaya gelen İklim isminde birde kızları var.

Salih Bademci, kendisi gibi oyuncu olan eşi İmer Özgün ile 'İstanbullu Gelin' dizisinde birlikte rol almıştı.

