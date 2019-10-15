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Dilenciler topladıkları paralarla döviz aldılar

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

İstanbul Eminönü'nde yanlarındaki çocukla vatandaşların duygularını sömürerek para toplayan bir grup dilenci kadının topladıkları paralar ile döviz aldıkları ana ilişkin görüntüler kameralara yansıdı.

Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın kameralara yakalandı. Kadınlar kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti.

DİLENDİKLERİ PARALARI DÖVİZE ÇEVİRDİLER

Daha sonra dilencilerin Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar bu kadarına da pes dedirtti. Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar kameralara yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
dilenciler döviz istanbul

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