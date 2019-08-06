'Dilencilere para vermeyin' yazısının altında dileniyorlar

Denizli’nin Altıntop mahallesinde dilencilerden rahatsızlık duyan esnaf, vatandaşları uyarmak amacıyla kent merkezine uyarılar astı. ‘Lütfen dilencilere para vermeyin. İslam’da bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi haramdır. Bu sebeple dilenciliği meslek edinmişlere para vererek, onların haram işlemesine yardımcı olmayın’ yazılı pankartı şehir merkezinde her yere asan esnaf, vatandaşları bu şekilde uyarıyor. Ancak bu yazılara rağmen, dilenciler vatandaşı rahatsız etmeye devam ediyor. Dilencilerin en çok kullandıkları yöntem ise, 'Hastaneden çıktım. Köye döneceğim. Param yok' oluyor.

"YAZININ ÖNÜNE BİLE OTURUYORLAR"

Özellikle dilencilerin öğrencileri rahatsız ettiğini belirten Aynur Söylemez Acar, "Bu dilencilerden bıktık, usandık. Göründüğü gibi yazılı pankartta astık oraya ama dinleyen yok. Biri geliyor, biri gidiyor. Herkes rahatsız bu durumdan. Gelip bu yazının önüne bile oturuyorlar. Hiç dinleyen yok. Hiçbir şekilde azalmada yok. 10-15 kadın var” dedi.

"BİZLE KAVGA ETTİKLERİ BİLE OLUYOR"