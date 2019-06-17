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Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.06.2019 16:23 | Son Güncelleme

Eskişehir'de yapılan denetimlerde, bir dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı. Dilenciye, idari para cezası uygulanırken; dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personellerince trafik ışıklarında ve cami önlerinde halkın duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik denetimler yaptı.

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Sanayi Kavşağı'nda dilendiği tespit edilen Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı kişinin üzerinden çıkan 6 bin 845 lira zabıta ekiplerini şaşırttı.

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Dilenciye, idari para cezası uygulanırken, dilencilik yaparak temin ettiği 6 bin 845 liraya da kamuya aktarılmak üzere el konuldu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
eskişehir dilenci zabıta para

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
göz dikmedik garibanların cebi kalmıştı.
hay arkadaşım gariban kelimesi hiç böyle yorumlanmamıştır. Tebrik ediyorum seni
Bunlar mı gariban pehh
Biz Türk milleti yardım severiz ama duygularımızı kullanan para çeteleri var malesef.
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