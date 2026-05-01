Dilencinin üzerinden çıkan parayı saymakla bitiremediler

Bilecik'in en işler bulvarı olan Atatürk Bulvarı bankalar mevkiinde devriye atan zabıta ekipleri bir erkek şahsın dilendiğini gördü. Hemen dilencinin yanına ekipleri şahsı alarak Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdiler.

Adının Yunus G. tespit edilen dilencinin üzerinden çıkan paralar zabıta şoke etti. Vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan Yunus G. üzerinden 32 bin TL'ye yakın para çıktı. Parayı tek tek sayan ekipler, Yunus G.'ye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, şehir içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz yaya devriyesi esnasında bir vatandaşın il dışına gelerek dilencilik yaptığını tespit ettik. Bu dilencilikle başlayasın aynı zamanda hijyen konusunda da çok olumsuz bir durum oldu. Bacağındaki açık yarayla topu taşıma araçlarına bindiğini de gördük.

Dilencilik üzerine aradığımızda 32 bin TL'ye yakın bir para çıktı. Bu paranın birkaç günlük olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü artık dilencilerimiz de kendilerince yöntem değiştiriyorlar. Topladıkları paraları bankamatikler vasıtasıyla bankaya yatırıyorlar. Kendisinin günlük en az 2-3 bin TL civarında bir masraf olduğunu, bunları karşılamak için yaptığını söyledi. Bu paranın da birkaç günlük topladığı belirtiyor.

Biz Zabıta Müdürlüğü olarak dilencileri sadece insanların vicdanlı duygularını sömüren kişiler olarak değil, gasp, hırsızlık, zorla para alma gibi suçların da başlangıç evresi olduğunu değerlendiriyoruz. Elimizde dilencilerin olmaması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA