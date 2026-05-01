Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dilencinin üzerinden çıkan parayı saymakla bitiremediler

İçerik devam ediyor

Bilecik'te zabıta tarafından yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para ekipleri şok ederken, para say, say bitmedi.

Bilecik'in en işler bulvarı olan Atatürk Bulvarı bankalar mevkiinde devriye atan zabıta ekipleri bir erkek şahsın dilendiğini gördü. Hemen dilencinin yanına ekipleri şahsı alarak Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirdiler.

Adının Yunus G. tespit edilen dilencinin üzerinden çıkan paralar zabıta şoke etti. Vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan Yunus G. üzerinden 32 bin TL'ye yakın para çıktı. Parayı tek tek sayan ekipler, Yunus G.'ye Kabahatler Kanuna göre cezai işlem uyguladı.

32 BİN TL'YE YAKIN PARA ÇIKTI

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak, şehir içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz yaya devriyesi esnasında bir vatandaşın il dışına gelerek dilencilik yaptığını tespit ettik. Bu dilencilikle başlayasın aynı zamanda hijyen konusunda da çok olumsuz bir durum oldu. Bacağındaki açık yarayla topu taşıma araçlarına bindiğini de gördük.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Dilencilik üzerine aradığımızda 32 bin TL'ye yakın bir para çıktı. Bu paranın birkaç günlük olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü artık dilencilerimiz de kendilerince yöntem değiştiriyorlar. Topladıkları paraları bankamatikler vasıtasıyla bankaya yatırıyorlar. Kendisinin günlük en az 2-3 bin TL civarında bir masraf olduğunu, bunları karşılamak için yaptığını söyledi. Bu paranın da birkaç günlük topladığı belirtiyor.

Biz Zabıta Müdürlüğü olarak dilencileri sadece insanların vicdanlı duygularını sömüren kişiler olarak değil, gasp, hırsızlık, zorla para alma gibi suçların da başlangıç evresi olduğunu değerlendiriyoruz. Elimizde dilencilerin olmaması için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz" dedi.
Kaynak: İHA

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
Dilenci Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.