Palandöken'de kar bereketi! Kar kalınlığı 160 santimetreyi buldu

Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı Palandöken'de, 30 Nisan'da sona ermesi planlanan kayak sezonu, yoğun kar yağışı ve elverişli hava şartlarıyla bu yıl 3 Mayıs'a kadar esnetildi. Pistler, genel kullanıcılara yönelik kapanışın ardından profesyonel ekipler için açık kalmaya devam edecek. Merkezin 30 Mayıs'a kadar kayak kulüpleri ve milli takımların kullanımına tahsis edileceği açıklandı.

AVRUPA'YI GERİDE BIRAKTI

Yüksek irtifası ve kar tutma kapasitesiyle fark oluşturan Palandöken, yılda toplam 6 aydan fazla kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olma unvanını pekiştirdi. Sezon süresi bakımından Avrupa'daki popüler kayak merkezlerini geride bırakan Palandöken, Türkiye'nin kış turizmindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

MİLLİ TAKIMLAR İÇİN ANTRENMAN ÜSSÜ

Sezonun Mayıs sonuna sarkması spor turizmi açısından büyük bir avantaj sağladı. Kar kalitesinin korunması, özellikle profesyonel sporcular ve milli takımlar için sezon dışı hazırlık ve yüksek irtifa antrenmanı adına paha biçilemez bir fırsat sunuyor. Dünyanın pek çok yerinde kayak sezonu kapanmışken, milli takımlar Palandöken'in eşsiz pistlerinde hazırlık çalışmalarına devam edebilecek. Palandöken, sunduğu bu uzun sezon imkânıyla hem sporcular hem de turizmciler için vazgeçilmez bir stratejik merkez olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kaynak: İHA