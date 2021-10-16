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Diletta Leotta, Can Yaman’ı unutamadı

16.10.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Can Yaman’ın İtalya’da aşk yaşamaya başladığı Diletta Leotta ile bir süre önce ilişkisini sonlandırdığı ortaya çıkmıştı. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlenmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Instagram’dan paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen İtalyan güzel, son yaptığı açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Diletta Leotta, Can Yaman’ı unutamadı

Can Yaman uzun bir süredir İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile beraberlik yaşıyordu. İkili ilişkileriyle sık sık sosyal medyanın gündemine gelirken çok geçmeden ayrılık haberi duyuldu.

Gazete Magazin’in haberine göre; ünlü spiker ayrılık sonrası itiraflarda bulundu; “İlk görüşte aşktı, çabuk biten bir peri masalıydı. Ben aşık oldum, netliğimi ve kesinliğimi kaybettim. Hala aşığım, geri dönmeyi umuyorum. Aşk ve hayat tahmin edilemez. Umarım yeniden başlayabilir…”

DİLETTA LEOTTA PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıldıktan bir süre sonra tatile çıkan Diletta Leotta, rotasını İbiza’ya çevirdi. Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan İtalyan güzel, tatilin keyfini sürüyor.

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Diletta Leotta Can Yaman
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