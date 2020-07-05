Diletta Leotta, Lazio-Milan maçında dikkatleri üstüne çekti

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yıldızlaştığı maçta Milan, Lazio'yu 3-0 yenerek flaş bir sonuca imza attı.Leotta ise hem maç önü hem de maç sonrası röportajlarına kaldığı yerden devam etti.İtalya'da da Türkiye'de olduğu gibi sunucular ile futbolcular arasında sosyal mesafe kuralı uygulanıyor.

Maçların başlamasıyla Leotta da stadyumlara dönerken Instagram hesabından "Eğlenceye hazırım! Bunu özlemişim. Şov başlasın" paylaşımında bulundu.Takipçileri de ünlü spikerin paylaşımına "Futbolu da seni de çok özlemişiz" yorumlarını yaptı.

Koronavirüs nedeniyle İtalya, karantina altına alınmışken Diletta Leotta, futbolu çok özlediğini ve bir an önce sahalara dönmek istediğini söylemişti.Yaklaşık 3 aydır futboldan uzak kalan Diletta Leotta, "Futbolu çok seviyorum ve çok özledim. Bu zor günlerde televizyonda eski maçları yayınlıyorlar.Futbol maçları, bizim birlik halinde ne kadar güçlü olduğumuzu hatırlatıyor" sözlerini kullanmıştı.Leotta, karantina sürecinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.