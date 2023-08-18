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Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

18.08.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Beşiktaş maçının yayın ve tarih bilgileri merak ediliyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, 3-1 kazandığı maçın rövanşında Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi ve playoff turuna yükseldi. Maçı seyretmek isteyen futbol severler Dinamo Kiev Beşiktaş maçı kanal ve saat bilgisini araştırmaya başladılar. Peki, Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçının canlı yayın bilgilerine dair araştırmalar yoğunlaştı. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Neftçi Bakü’yü ağırlayan Beşiktaş, aldığı galibiyet sonrası bir üst tura çıkma şansını elde etti. İşte heyecanlı karşılaşmanın detayları...

DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın saat bilgisi henüz belli olmadı.

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DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayın bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

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