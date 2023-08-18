Dinamo Kiev Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev Beşiktaş maçının canlı yayın bilgilerine dair araştırmalar yoğunlaştı. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Neftçi Bakü’yü ağırlayan Beşiktaş, aldığı galibiyet sonrası bir üst tura çıkma şansını elde etti. İşte heyecanlı karşılaşmanın detayları...
Dinamo Kiev Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın saat bilgisi henüz belli olmadı.
Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayın bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisinde yer vereceğiz.