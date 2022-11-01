Dinamo Kiev Fenerbahçe karşılaşması öncesi UEFA'dan flaş karar! Maça skandalların hakemi Ivan Bebek atandı

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, ilk 5 maç sonunda gruptaki liderliğini sürdürürken, gruptaki 6. ve son maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

Ukrayna ekibi ile oynanacak karşılaşma gruptan lider çıkabilmek adına büyük önem arz ederken, karşılaşma öncesi UEFA'dan hiç beklenmeyecek bir hamle geldi.

HAKEMLER BELLİ OLDU!

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala mücadelenin hakemleri belli olurken, maça Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan atandı. Strukan'ın yardımcılığını ise Bojan Zobenica ve Alen Jakšić yapacak.

IVAN BEBEK DE MAÇA ATANDI

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Türkiye'nin oldukça yakından tanıdığı Hırvat hakem Ivan Bebek... Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Braga ile oynadığı ve 4-1 kaybettiği karşılaşmayı yöneten Bebek, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Volkan Şen'i kırmızı kartla oyundan atmış, temsilcimiz karşılaşmayı 8 kişi tamamlayarak rakibine de 4-1 mağlup olup turnuvaya veda etmişti.

MAÇIN ARDINDAN KARİYERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA, önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı ve sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı.

Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede, Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

AÇIĞA ALINMIŞTI

Öte yandan 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı. Olaylı hakem, bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.

