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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

13.07.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavını Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e karşı verecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürmeye devam ediyor. Heyecan dolu maçın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba akşamı tüm futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Bu sezon ilk ciddi sınavına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Jorge Jesus yönetiminde nasıl bir performans ortaya koyacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Heyecan dolu karşılaşma Exxen'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE, KİEV'İ GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

Fenerbahçe, 20 Temmuz Çarşamba ve 27 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev ile toplamda iki maça çıkacak. Fenerbahçe iki maç sonunda Dinamo Kiev'i geçtiği taktirde Monaco, Sturm Graz, Union Sg ve Midtjylland/Aek Larnaca ekiplerinden biriyle eşleşecek.

NORVEÇLİ GOLCÜ JOSHUA KING'LE ANLAŞTI

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Jorge Jesus ile mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de forvet transferinde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona eren Joshua King ile anlaşma sağladı.

WİLLİAN ARAO İLE KADROSUNU İYİCE GÜÇLENDİRDİ

Flamengo, Willian Arao transferi için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bu haberin ardından Fenerbahçe de yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı. Jorge Jesus'un Brezilya'dan gözüne kestirdiği isimlerden biri de Willian Arao olmuştu. Bu transferle birlikte Fenerbahçe elini iyice kuvvetlendirmiş oldu.

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