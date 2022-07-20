Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Fenerbahçe maçı canlı izle!

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe bu akşam Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk zorlu sınavına çıkacak olan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i de yenerek sezona bomba gibi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak. Nefes kesecek olan mücadele beIN SPORTS'tan canlı olarak izlenebilecek.

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçını canlı olarak izlemek isteyen birçok kişi mücadelenin şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını merak ediyor. beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak olan mücadele şifreli olacak. Bein Connect üyeliği olan futbolseverler mücadeleyi aşağıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe oynadığı 6 hazırlık maçının sadece 1'inde berabere kalarak toplamda 5 galibiyet aldı. Hazırlık maçlarında yeni transferler performansıyla göz doldurdu.

FENERBAHÇE'NİN KİEV KARŞISINDA GALİBİYETİ YOK

Dinamo Kiev ile daha önce toplamda biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu karşılaşmalardan 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi. Tarihinden bu yana Dinamo Kiev'i hiç yenememiş olan Fenerbahçe bu akşamki maçta bu şanssızlığını da kırmak istiyor.

