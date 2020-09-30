Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı. Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)
Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)
Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)
(AA)
Glasgow maçı öncesi Arda Turan şoku!
Fenerbahçe transferi resmen açıkladı
Rangers-Galatasaray maçı şifresiz kanalda!
Fenerbahçe'den Visca bombası!
Beşiktaş'ta Josef de Souza müjdesi
'Dünyanın en çekici sporcusu' seçilen Alica Schmidt'e övgü yağıyor
Yine ligin en değerlisi olacağız
Beşiktaş'ta Gökhan Töre için yeni karar
Ozan Kabak'a 6 maç ceza şoku!
Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha!
Serie A ekibinde 14 kişide koronavirüs çıktı!
Serie A'da Türk gücü
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum