UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb Perşembe 20:45 Bayer Leverkusen

Dinamo Zagreb ile Bayer Leverkusen, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen ile güçlü bir karşılaşmaya çıkıyor. Hem iki takım hem de oyuncular açısından heyecan dolu bir maç olması bekleniyor.

Lig Durumu Bayer Leverkusen 5. Almanya Bundesliga Ligi O 10 G 6 B 1 M 3 P 19 24 Attığı Gol 17 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Bayer Leverkusen 24 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı BL Bayer Leverkusen Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 10 – 12

Dinamo Zagreb (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (Hırvatistan 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.

Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Dinamo Zagreb tüm kulvarlar Dinamo Zagreb 3-2 Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi G

Varazdin 1-3 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi G

Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi G

Rudes 1-0 Dinamo Zagreb Hırvatistan 1. Ligi M

Dinamo Zagreb 2-1 Rijeka Hırvatistan 1. Ligi G Bayer Leverkusen G G M M G tüm kulvarlar Bayer Leverkusen 4-0 Paderborn 07 Almanya Bundesliga Ligi G

FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Ligi G

Bayer Leverkusen 0-1 Marsilya UEFA Avrupa Ligi M

Bayer Leverkusen 2-4 Vfb Stuttgart Almanya Bundesliga Ligi M

Bayer Leverkusen 5-2 Nürnberg Almanya Federasyon Kupası G

Bayer Leverkusen son 2 maçında galibiyet alarak formda bir grafik çiziyor.

Maç öncesi değerlendirme

Dinamo Zagreb, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir dönem geçirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta 2 galibiyet elde etti, bu da onları tartışmasız bir rakip haline getiriyor.

Bayer Leverkusen ise son 4 UEFA Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet aldı ve bu süreçte sadece 1 gol yedi. Bu performanslar, Leverkusen’in savunma gücünü ön plana çıkarıyor.

Eksik Oyuncular Dinamo Zagreb 6 eksik Scott McKenna Robert Mudrazija Ivan Nevistic Paul Tabinas Fran Topic Noah Nsoki Bayer Leverkusen 4 eksik Kennet Eichhorn Martin Terrier Victor Boniface Tim Oermann

Dinamo Zagreb kadrosunda Scott McKenna (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Patrik Schick Bayer Leverkusen 9 Gol 2 Asist Ibrahim Maza Bayer Leverkusen 3 Gol 3 Asist Afonso Moreira Bayer Leverkusen 2 Gol 2 Asist Aleix Garcia Bayer Leverkusen 1 Gol 2 Asist

Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Ibrahim Maza.