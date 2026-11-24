Dinamo Zagreb ile Bayer Leverkusen, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Maksimir sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Dinamo Zagreb, Bayer Leverkusen ile güçlü bir karşılaşmaya çıkıyor. Hem iki takım hem de oyuncular açısından heyecan dolu bir maç olması bekleniyor.
Dinamo Zagreb (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 4 gol yedi. (Hırvatistan 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.
Bayer Leverkusen (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 10 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 5. sırada.
Bayer Leverkusen son 2 maçında galibiyet alarak formda bir grafik çiziyor.
Dinamo Zagreb, son 5 maçında 4 galibiyet alarak formda bir dönem geçirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta 2 galibiyet elde etti, bu da onları tartışmasız bir rakip haline getiriyor.
Bayer Leverkusen ise son 4 UEFA Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet aldı ve bu süreçte sadece 1 gol yedi. Bu performanslar, Leverkusen’in savunma gücünü ön plana çıkarıyor.
Dinamo Zagreb kadrosunda Scott McKenna (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Robert Mudrazija (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Ivan Nevistic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Paul Tabinas (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Fran Topic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Noah Nsoki (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Bayer Leverkusen kadrosunda Kennet Eichhorn (Sakat - Hasta), Martin Terrier (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Victor Boniface (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Tim Oermann (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Bayer Leverkusen kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Patrik Schick, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Ibrahim Maza.
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