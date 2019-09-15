Dinçer ailesinin izlediği film hayatlarını değiştirdi

İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan 5 yıl önce emekli olan Celalettin Dinçer ile eşi Nurdan Dinçer'in hayatı, yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Milas'ın Çökertme Koyu'nda çektiği, 'Mandıra Filozofu' filmiyle değişti. Dinçer çifti, filmi izledikten sonra "Özlediğimiz hayat işte bu" diyerek, İzmir'deki evini sattı. Çift, bu yıl başında Türkiye'nin 16'ncı Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanlı yerleşim yeri olan Köyceğiz'deki Kavakarası Mahallesi'nde satın aldığı prefabrik evde yaşamaya başladı. Akıllı telefon kullanmayan, televizyonda sadece belgesel kanalları izleyen çift, yerli tohumlardan sebze ve meyve üreterek doğal yaşam sürüyor.

'GEÇ DE OLSA BİR FİLM SAYESİNDE ÖZLEDİĞİMİZ HAYATA KAVUŞTUK'



Celalettin Dinçer, 1 günde İzmir'deki evini sattığını belirterek, "Erken emekli oldum. Köyceğiz'de burayı bulduk ve satın aldık, hemen taşındık. Arazimiz çok büyük değil ama, bize yetiyor. Sadece yoğurdu komşularımızdan alıyoruz. Çünkü inek besleyecek yerimiz yok. Kimyasal gübre kullanmıyoruz. Yerli tohumlardan üretim yapıyoruz. Akıllı telefon kullanmıyoruz, televizyonda sadece belgesel kanalları izliyoruz. Günümüz bahçede çalışarak ve yörenin taşlarından sanat eseri ve resim yaparak geçiyor. Geç de olsa bir film sayesinde özlediğimiz hayata kavuştuk" dedi. Yol kenarına yazdığı 'Mandıra Filozofu' yazısından dolayı ziyaretçilerinin çok olduğunu, misafirlerinin başta filmin burada çekildiğini zannettiğini kaydeden Dinçer, "Bazen gelenler burada kahvaltı yapmak istiyor. Burasının işletme değil bir ev olduğunu anlatıyoruz. İsteyen bahçeden sebze, kümesten yumurta alıp menemenini kendisi pişirerek kahvaltı yapıp, gidiyor" dedi.