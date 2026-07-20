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Tur teknesi köprüye çarptı, personel teknenin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada

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Çiğdem Berfin Sevinç

Haliç’te Atatürk Köprüsü’nün altından geçiş yaparken köprü ayağına çarpan tur teknesindeki gemi personeli Yasin Konya (32), dengesini kaybederek denize düşüp hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Tekne kaptanı Mehmet P. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Fatih Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P. yönetimindeki ‘Hero’ isimli tur teknesi Haliç’ten Eminönü istikametine ilerlemeye başladı. Tekne Atatürk Köprüsü'nün altından geçtiği sırada manevra yapamadı; ardından da iskele kısmından köprü ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü.

Tur teknesi köprüye çarptı, personel teknenin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada 1

PERSONELİN CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen gemi personelini bulmak için bölgede su üstü ve su altı arama çalışması başlattı. Çalışmalarda Yasin Konya’nın cesedine ulaşıldı. Konya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tur teknesi köprüye çarptı, personel teknenin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada 2

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan tur teknesinin köprünün ayağına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekne köprü ayağına çarparken, Yasin Konya'nın düştüğü anlar yer aldı.

Tur teknesi köprüye çarptı, personel teknenin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada 3

TEKNE KAPTANI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Öte yandan ‘Hero’ isimli tur teknesinin kaptanı M.P. dün gözaltına alınmıştı. Mehmet P., sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Tur teknesi köprüye çarptı, personel teknenin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada 4

Tur teknesi köprüye çarptı, personel teknenin altında kaldı! Korkunç anlar kamerada 5

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Anahtar Kelimeler:
deniz köprü personel tekne
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