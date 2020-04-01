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Direnç artırıcı çay tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hastalıkların kol gezdiği şu dönemde bitki çaylarına da ilgi arttı. Doğal ürünlerden destek alıp bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız direnç artırıcı çay tarifimizi deneyebilirsiniz.

Direnç artırıcı çay tarifi

Vücudunuzu hastalıklara karşı korumak için doğal beslenmeli ve katkı maddesi, kimyasal içeren besinlerden, yiyecek ve içeceklerden uzak durmalısınız. Şifalı bitkiler ise vücut için gerçek bir koruyucu olabiliyor. Direnç artırıcı çay sayesinde hastalıklara karşı çok daha sağlam durabilirsiniz.

MALZEMELER

Bir tutam ıhlamur
Bir yemek kaşığı mürver çiçeği
2 adet karanfil
Yarım limon (dilimlenmiş)
Bir tatlı kaşığı yeşil veya beyaz çay

YAPILIŞI

Bir demlik suyu kaynatın.
Kaynamış suyu ocaktan alır almaz içine malzemelerin hepsini ilave edin.
Çayı 5 dakika demlenmeye bırakın.
Sonrasında süzerek afiyetle içebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
direnç artırıcı çay, bitki çayları,

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