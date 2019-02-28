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Diri diri yakılan kedi-köpek ölüleriyle ilgili Valilik'ten açıklama geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 28.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin İnece beldesindeki çöplükte 1 kedi ve 5'i yavru, 7 köpeği yakılmış şekilde bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Korkudan uyuyamadıklarını söyleyen belde sakinleri, vahşeti gerçekleştirenin bir an önce bulunmasını temenni etmişti. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den açıklama geldi. Vali bilgin, gelişmeleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Diri diri yakılan kedi-köpek ölüleriyle ilgili Valilik'ten açıklama geldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valiliğin Twitter hesabından, İnece Beldesi'ndeki çöplükte 1 kedi ile 5'i yavru 7 köpeği boğazlarını keserek öldürdükten sonra yakan ateşe veren şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Sokak hayvanlarını beslemek üzere İnece Beldesi'ndeki çöplük alana giden Soner Bilgin ve Dilek Tunador, 1 kedi ve 5'i yavru 7 köpeği boğazları kesilerek öldürüldükten sonra yakılmış halde buldu. İkili durumu jandarmaya bildirdi. Kedi ve köpekler, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından gömüldü. Hayvanseverlerin şikayeti üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma sürerken Kırklareli Valisi Osman Bilgin, valiliğin Twitter hesabından, kedi ve köpekleri öldürenlerin yakalandığını bildirdi. Vali Bilgin, yaptığı paylaşımda, "İnece beldemizde yaşanan müessif olayla ilgili olarak jandarma ekiplerimiz ve ilgili tüm birimlerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, bu vahşeti yapan kişiler yakalanmış olup, haklarında ilgili mevzuata göre işlemler başlatılmıştır" dedi. Olayla ilgili detayların kamuoyuyla daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in o paylaşımı:

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'YAPILAN CANİLİK'

İnece Beldesi Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ise yapılanın canilik olduğunu belirterek, "Çok üzücü bir olay. Nereden geldiği belli olamayan, beldemize 1,5 kilometre uzaklıkta olan bir bölge. Sabah haberim oldu, araştırıyoruz. Jandarma ekipleri de işin takibinde bir daha böyle katliamların yapılmamasını temenni ediyorum. Bu yapılan caniliktir" demişti.

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Belde sakinlerinden Osman Gökçen ise beldelerinde bu katliamı yapacak kimsenin olmadığını ifade ederek, "Bu katliamı dışarıdan gelen biri yapmıştır. Belde halkı çok sayıda köpeği besliyor. Ben de dahil herkesin evinin bahçesinde köpek var" demişti.

Hayvansever Dilek Tunador da yaşananlar nedeniyle uyuyamadığını söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

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"Ben İnece'de sokak canlarını besliyorum. Dün bana bir ihbar geldi 'çöplükte yanan köpekler var' diye. Hemen çöplüğe geldiğimde 5 köpek ve 1 kediyi yanmış şekilde buldum. Hemen yanlarında da 2 köpek ölüsü buldum. Olayı jandarmaya bildirdim. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Bu caniliği kim neden yapar anlamış değilim. Çok sıkı bir araştırma var. Hala dumanları üzerindeydi. Hepsi diri diri yakılmış, o kadar belli. Çok korkunç bir görüntüydü. Benim de 60'a yakın beslediğim köpeğim var. Çok korkuyorum geceden bu yana uyuyamıyorum." (DHA)


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kedi köpek işkence

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