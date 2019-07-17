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Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 17.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

TRT 1 ekranlarının büyük ses getiren Diriliş'in Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu. Engin Altan Düzyatan yeni rolüyle ters köşe yapacak.

Diriliş'e veda eden Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

TRT 1 ekranlarında 2 sezon devam eden ve ses getiren Diriliş Ertuğrul unutulmaz bir finalle ekranlara veda etmişti.

Dizide Osmalı Devleti'nin kurucusu Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, bu dizi ile kariyerinde zirveye çıktı ve adını geniş kitlelere duyurdu.

Diriliş Ertuğrul dizisi boyunca hiçbir film teklifini kabul etmeyen Engin Altan Düzyatan, dizinin bitmesiyle ard arda gelen film ve dizi tekliflerini değerlendirdi ve yine bir dönem dizisinde karar kıldı.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN HANGİ DİZİDE?

Başaralı oyuncunun yeni kanalı yeni sezonda Fox ekranları olacak.

Kurşun adında bir dönem dizisi ile yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Düzyatan'ın yer alacağı diziyi kaleme alan isim ise Kerem Deren olacak.

Most Yapım imzalı Kurşun dizisinde Engin Altan Düzyatan, Orhan Kurşun adında bir savcıyı oynayacak. Öte yandan Engin Altan Düzyatan'ın partneri olarak dizide "Leyla" karakteriyle izleyeceğimiz kadın başrol oyuncusu henüz belli olmadı.

Engin Altan Düzyatan'ın yeni sezonda Fox Tv'de ekrana gelecek Most Yapım imzalı dönem dizisi için prensipte anlaştığı iddia edildi. (İnternethaber)

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