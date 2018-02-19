Diriliş Ertuğrul 107. yeni bölüm 2. fragmanında Ares şoku! Ertuğrul Ares'i serbest mi bırakıyor?

Diriliş Ertuğrul 107. yeni bölüm fragmanında Ares şoku yaşandı. Diriliş Ertuğrul son bölümde Sultan'ın huzuruna getirilen Ares, Sadettin Köpek ile yaptıkları tüm işbirliğini açıkladı ve aynı zamanda onun kendi başına yaptıklarını da doğruladı. Bu sözler karşısında Sadettin Köpek'in kavuğu sıyrıldı ve Sultan kellesini vurmak için kılıcını kaldırdı. Herkes Sadettin'in ölüp ölmeyeceğini merak ediyordu. Yeni fragmanda ise tüm dikkatler Ares'e çevrildi. Ertuğrul Bey, Ares ile yaptığı anlaşma gereği onu serbest bırakmaya karar veriyor. Ertuğrul Bey, Ares'i bütün yaptıklarına rağmen serbest bırakacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul Bey, saraya Halime ile birlikte gelmiş, Ares’i getirdiğini kimseye belli etmemişti. Ares’in Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda itiraf ettirmek isteyen Ertuğrul, huzura çıktığında Ares’i getirtmiş, başta Emir Saadeddin olmak üzere herkes neye uğradığını şaşırmıştı. Emir Saadeddin’le yaptığı işbirliğini sultanın huzurunda bir bir anlatan Ares, Ertuğrul’un bütün iddialarını doğrulamıştı.

Diriliş Ertuğrul yeni bölümdeSultan, Ares’in itiraflarından sonra ne yapacak? Emir Saadeddin’e ne ceza verecek? Sultan, Emir Saadeddin’i idam edecek mi? Yoksa Emir Saadeddin kurtulmanın bir yolunu bulabilecek mi? Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ares, hapiste tutulduğu vakitlerde intikamın hayalini kurmakta ve kendi kendine söz vermektedir. Ares "Eğer buradan çıkarsam hepinizden intikam alacağım" diye düşünürken Ertuğrul Bey "O gün geldiğinde gayri dilde söz, yürekte sabır bitmiş olacaktır. İmdi sözümde durma zamanıdır. Özgürsün" diye seslenerek onu serbest bırakır. Halime Sultan'ın sözlerine rağmen Ertuğrul Bey, Ares'i ona verdiği sözler nedeniyle serbest bırakır. Ares bundan sonra ne yapacak? İntikamını almak için uğraşacak mı?



Ertuğrul’un bundan sonraki hamleleri ne olacak? Sultanın hatunu Mahperi ve Atabeği Altunaba, yaşananlar karşısında Ertuğrul’a ne yapacak? Ertuğrul, saray oyunlarını bertaraf edebilecek mi? Mahperi ve Altunaba’nın taht oyunlarına karşı nasıl mücadele edecek?