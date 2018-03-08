Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı: Sultan'ın fermanı Ertuğrul'u şok etti! (Diriliş Ertuğrul 109. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 109. son bölümü, dün akşam dizinin hayranları tarafından gözlerini TRT 1 ekranında ayrılmadan izlendi. Son sahnesine kadar heyecan içinde geçen dizinin son bölümü sonrasında Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Günalp Bey'in idma etmek istediği alpleri kim kurtaracak diye beklerken Ertuğrul Bey, son anda yetişiyor. Bu sahne ile biten dizinin son bölümü sonrasında paylaşılan yeni bölüm fragmanında ise Ertuğrul Bey ile Günalp Bey karşı karşıya geliyor. Bu yüzleşmede Ertuğrul Bey, Sultan'ın fermanı ile şok oluyor.
Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı, dün akşam heyecanla izlenen son bölümde sonrasında izleyici ile paylaşıldı. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından serbest bırakılması sonrasında Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ne yol alıyor ve Günalp Bey tarafından idam edilecek olan Bamsı, Turgut Alp, Sungur Tekin ve Artuk Bey'in infazını durduruyor. Bundan sonrası ise kaleyi Günalp Bey'den geri almak kalıyor. Fakat Günalp Bey'in çıkardığı Sultan Alaeddin'in son fermanı Ertuğrul Bey'i şok ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...
Diriliş Ertuğrul son bölümde; Ertuğrul, Sultan Alaeddin’in emriyle tutuklanarak huzuruna getirilmiş fakat sonra haklı olduğu anlaşılmıştı. Ertuğrul’un sultana Emir Saadeddin’in bütün oyunlarını anlattığı esnada, Saadeddin’in adamı olan çaşnigir tarafından hazırlanan zehirli eti yiyen Sultan Alaeddin zehirlenmişti. Zehirlenme sırasında içeri giren Şehzade Gıyaseddin, şüphelendiği Ertuğrul’u sorgulamak için tutuklanmıştı.
Emir Saadeddin’in tuzağına düşen Ertuğrul ne yapacak? Sultanı öldürmek suçundan aklanabilecek mi? Gıyaseddin, Ertuğrul hakkında ne hüküm verecek? İbn-i Arabi, Ertuğrul Bey'i savunmak için saraya gelir ve Sultan'ın huzuruna çıkar. “Hüküm hakikatle verilir. Hakikat ancak gönülle bilinir. Gönlünüzde tahkikat yaptınız mı Sultanım?” sözleri sonrasında Sultan, Ertuğrul Bey'in suçsuz olduğunu, delillerin yetersiz olduğuna kanaat getirdiğini açıklar.
“Hüküm hakikatle verilir. Hakikat ancak gönülle bilinir..”#Ertuğrul pic.twitter.com/7nw5cPqoLX— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 7 Mart 2018
Emir Saadeddin tarafından Karacahisar Kalesi’ne gönderilen Kaledar Günalp Bey’in kaledeki icraatı, Sultan'a karşı ihanet ettiğini söyleyerek alpleri tutuklamak oldu. Artuk, Turgut ve Bamsı, Kaledar Günalp Bey’e karşı birşeye yapamadıkları gibi idam edilmek için hapise atılırlar.
"Sizleri Ertuğrul’la işbirliği yapmaktan idam edeceğim."#Ertuğrul pic.twitter.com/0AAeiKapKM— Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 7 Mart 2018
Obaya geri dönen Sungur Tekin, yanına aldığı alpler ile saraya gizlice girer ve hapisteki Bamsı, Turgut Alp ve Artuk Bey'i kurtarmak ister. Tam kilitlerini kırmak üzere iken içeri giren adamların attığı oklar ile etkisiz hale gelirler. Böylece Sungur Tekin de yakalanır ve diğerlerinin yanına konulur.
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