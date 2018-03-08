Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı: Sultan'ın fermanı Ertuğrul'u şok etti! (Diriliş Ertuğrul 109. son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 109. son bölümü, dün akşam dizinin hayranları tarafından gözlerini TRT 1 ekranında ayrılmadan izlendi. Son sahnesine kadar heyecan içinde geçen dizinin son bölümü sonrasında Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Günalp Bey'in idma etmek istediği alpleri kim kurtaracak diye beklerken Ertuğrul Bey, son anda yetişiyor. Bu sahne ile biten dizinin son bölümü sonrasında paylaşılan yeni bölüm fragmanında ise Ertuğrul Bey ile Günalp Bey karşı karşıya geliyor. Bu yüzleşmede Ertuğrul Bey, Sultan'ın fermanı ile şok oluyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 110. yeni bölüm fragmanı, dün akşam heyecanla izlenen son bölümde sonrasında izleyici ile paylaşıldı. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından serbest bırakılması sonrasında Ertuğrul Bey, Karacahisar Kalesi'ne yol alıyor ve Günalp Bey tarafından idam edilecek olan Bamsı, Turgut Alp, Sungur Tekin ve Artuk Bey'in infazını durduruyor. Bundan sonrası ise kaleyi Günalp Bey'den geri almak kalıyor. Fakat Günalp Bey'in çıkardığı Sultan Alaeddin'in son fermanı Ertuğrul Bey'i şok ediyor. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı...