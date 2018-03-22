Diriliş Ertuğrul 111. son bölüm izle: Sadettin Köpek'in Ertuğrul Bey'e yeni oyunu! (Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 111. son bölümü, dün akşam TRT 1 ekranlarında soluksuz izlendi. Özellikle Bilecik Tekfuru Kritos'un ele geçirildiği, Sadettin Köpek ile olan işbirliğinin ortaya çıkması ve Günalp Bey'in gerçekleri görmesi ile sonuçlanan Söğüt savaşı izleyenleri heyecanlandırdı. Ares ise Sadettin Köpek ile buluşmasında onun güvenini kazanacak hamlesini yapmayı başardı. Mahper Hatun sonunda Sadettin Köpek'in öldürülmesi gerektiğini anlar ve Emir Taceddin ile tuzak kurar. Amma velakin Sadettin bu tuzaktan kurtulmayı başarır. İşte Diriliş Ertuğrul 111. son bölümü ile Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı... DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Dün akşam heyecanla izlenen Diriliş Ertuğrul son bölümde Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabildi. Her ne kadar bu durumu kabul etmek istemese de ele geçirilen Kritos'un sözleri onu ikna etti. Yanlarında Bilecik Tekfuru Kritos ile Karacahisar Kalesi'ne geri dönen Ertuğrul Bey ve alplerini, kalede Konya'dan gelen kötü bir haber beklemektedir. Sultan Gıyasettin mühürlü fermanda kalenin ve uç beyliğinin Ertuğrul Bey'den alındığı ve Günalp Bey'e verildiği söylenmektedir. Fakat Ertuğrul Bey, bunların arkasında Sadettin Köpek'in olduğunu bilmektedir. İşte o sahne...

“Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev Hazretlerinin buyruğuyla… Karacahisar Kalesi ve uç beyliğinin Süleyman Şah Oğlu Ertuğrul Bey’den alınmasına…”#DirilişErtuğrul pic.twitter.com/qv7cEmbJCW — Diriliş Ertuğrul (@DirilisDizisi) 21 Mart 2018 Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti… Diriliş Ertuğrul 111. son bölüm izle Diriliş Ertuğrul 111. bölümde; Ares yani Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanmak için onunla bir buluşma ister. Sadettin Köpek, bu buluşmada Ares'e inanmaz ve tam onu öldürmek için kılıcını kaldırdığı vakit, bir saldırı gerçekleşir. Mahperi Hatun ve Emir Taceddin tarafından hazırlanan bu saldırı ile Sadettin Köpek'in ölümü planlanmaktadır. Fakat Sadettin Köpek bu tuzaktan kurtulur ve arkasında Emir Taceddin ve Mahper Hatun olduğunu öğrenir. Bu sırada yerde yaralı yatan adamın Sadettin Köpek'e saldırısını Ahmet engeller. Ve sorar "Şimdi bana inandın mı?"