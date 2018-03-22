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Diriliş Ertuğrul 111. son bölüm izle: Sadettin Köpek'in Ertuğrul Bey'e yeni oyunu! (Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2018 08:08 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 111. son bölümü izleyenleri yine nefesini kesen sahneler ile doluydu. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı Diriliş Ertuğrul son bölümde Ertuğrul Bey, Sultan'dan gelen fermanla kaleyi ve uç beyliğini Günalp Bey'e bırakmak zorunda kalır. Yeni bölüm fragmanında ise Günalp Bey, Kritos ile Söğüt anlaşmasını imzalıyor. Diriliş Ertuğrul son bölüm ve yeni fragmanı haberimizden izleyebilirsiniz.

Diriliş Ertuğrul 111. son bölüm izle: Sadettin Köpek'in Ertuğrul Bey'e yeni oyunu! (Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Diriliş Ertuğrul 111. son bölümü, dün akşam TRT 1 ekranlarında soluksuz izlendi. Özellikle Bilecik Tekfuru Kritos'un ele geçirildiği, Sadettin Köpek ile olan işbirliğinin ortaya çıkması ve Günalp Bey'in gerçekleri görmesi ile sonuçlanan Söğüt savaşı izleyenleri heyecanlandırdı. Ares ise Sadettin Köpek ile buluşmasında onun güvenini kazanacak hamlesini yapmayı başardı. Mahper Hatun sonunda Sadettin Köpek'in öldürülmesi gerektiğini anlar ve Emir Taceddin ile tuzak kurar. Amma velakin Sadettin bu tuzaktan kurtulmayı başarır. İşte Diriliş Ertuğrul 111. son bölümü ile Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşam heyecanla izlenen Diriliş Ertuğrul son bölümde Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabildi. Her ne kadar bu durumu kabul etmek istemese de ele geçirilen Kritos'un sözleri onu ikna etti. Yanlarında Bilecik Tekfuru Kritos ile Karacahisar Kalesi'ne geri dönen Ertuğrul Bey ve alplerini, kalede Konya'dan gelen kötü bir haber beklemektedir. Sultan Gıyasettin mühürlü fermanda kalenin ve uç beyliğinin Ertuğrul Bey'den alındığı ve Günalp Bey'e verildiği söylenmektedir. Fakat Ertuğrul Bey, bunların arkasında Sadettin Köpek'in olduğunu bilmektedir. İşte o sahne...

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…

Diriliş Ertuğrul 111. son bölüm izle

Diriliş Ertuğrul 111. bölümde; Ares yani Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanmak için onunla bir buluşma ister. Sadettin Köpek, bu buluşmada Ares'e inanmaz ve tam onu öldürmek için kılıcını kaldırdığı vakit, bir saldırı gerçekleşir. Mahperi Hatun ve Emir Taceddin tarafından hazırlanan bu saldırı ile Sadettin Köpek'in ölümü planlanmaktadır. Fakat Sadettin Köpek bu tuzaktan kurtulur ve arkasında Emir Taceddin ve Mahper Hatun olduğunu öğrenir. Bu sırada yerde yaralı yatan adamın Sadettin Köpek'e saldırısını Ahmet engeller. Ve sorar "Şimdi bana inandın mı?"

Diriliş Ertuğrul son bölümde Sultan Gıyasettin, annesi Mahperi Hatun'a Sadettin Köpek ile yaptığı işbirliğinin başlarına ne iş yaptığını anlatır. Mahperi Hatun, bu sözler karşısında oğluna hak verir ve onu ortadan kaldırmak için Emir Taceddin ile bir tuzak ayarladığını söyler. Eğer o tuzaktan kurtulursa onu kendi elleri ile öldüreceğini söyler.



DİRİLİŞ ERTUĞRUL 112. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında hemen paylaşıldı. Saraydan gelen ferman sonrasında Ertuğrul Bey, kaleyi ve uç beyliğini Günalp Bey'e bırakmak zorunda kalır. Bu durumda serbest kalan Kritos ile Söğüt'ün verilmesi yönünde sulh anlaşmasını imzalar. Tutsaklıktan kurtulan Kritos meydan okumaya devam eder. Ertuğrul Bey ise "Kılıç hakkıyla fethetmeye, kaleler almaya muktediriz evelallah" der. İşte Diriliş Ertuğrul 112. yeni bölüm fragmanı...



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