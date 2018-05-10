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Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 10.05.2018 08:14 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son bölümden sonra TRT 1 tarafından Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halime Sultan'ın üzüntüsünü yaşayan Ertuğrul Bey, Diriliş Ertuğrul son bölümde Ahmet'in şehadeti ile bir kez daha sarsılır. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında ise Sultan'ın Noyan'la ilgili emri Ertuğrul'u şok eder. Peki bu emir nedir? Diriliş Ertuğrul son bölümü tamamı ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü TRT 1 ekranlarında heyecanla izlendi. Son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümünde birçok gelişme yaşandı. Halime Sultan'ın ölüm acısını üzerinden atamadan Ertuğrul Bey, bu sefer de Ahmet'in şehadeti ile sarsıldı. Noyan'ın casusu olan Almıla Hatun ise Bizans Tekfuru Kritos'un kellesini getirerek onun Ertuğrul Bey'in itimatını kazanır. Diriliş Ertuğrul yeni başrol oyuncusu olarak lanse edilen Oya Unustası ise Osman'ın süt annesi Sugay Hatun olarak diziye dahil oldu. Son bölümden sonra yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey bir kez daha şok edici bir haber alıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dün akşam ekrana gelen son bölüm sonrasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı, Abdurrahman'ın getirdiği haber ile başlıyor. Gelen haber üzerine Sultan'ın emriyle Noyan, Ertuğrul Bey ile görüşmeye gelmiştir. Bu olaya şaşıran Ertuğrul Bey, Noyan'ın ileteceği mesaj ile daha çok şaşırır. Çünkü Sultan'ın Ögeday Han'dan bir ricası vardır. Ve bunu iletmesi için Ertuğrul Bey'i seçmiştir. Yani Ertuğrul Bey ile Noyan, uzun bir yolculuğa çıkacaklardır. İşte yeni bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 117. SON BÖLÜMÜ

Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜ İZLE

Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?


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