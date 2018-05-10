Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü izle: Noyan ile Ertuğrul'un uzun yolculuğu! (Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı)

Diriliş Ertuğrul 117. son bölümü TRT 1 ekranlarında heyecanla izlendi. Son bölümden sonra Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul son bölümünde birçok gelişme yaşandı. Halime Sultan'ın ölüm acısını üzerinden atamadan Ertuğrul Bey, bu sefer de Ahmet'in şehadeti ile sarsıldı. Noyan'ın casusu olan Almıla Hatun ise Bizans Tekfuru Kritos'un kellesini getirerek onun Ertuğrul Bey'in itimatını kazanır. Diriliş Ertuğrul yeni başrol oyuncusu olarak lanse edilen Oya Unustası ise Osman'ın süt annesi Sugay Hatun olarak diziye dahil oldu. Son bölümden sonra yayınlanan Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey bir kez daha şok edici bir haber alıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümü ve yeni bölüm fragmanı detayları haberimizde.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 118. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Dün akşam ekrana gelen son bölüm sonrasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul 118. yeni bölüm fragmanı, Abdurrahman'ın getirdiği haber ile başlıyor. Gelen haber üzerine Sultan'ın emriyle Noyan, Ertuğrul Bey ile görüşmeye gelmiştir. Bu olaya şaşıran Ertuğrul Bey, Noyan'ın ileteceği mesaj ile daha çok şaşırır. Çünkü Sultan'ın Ögeday Han'dan bir ricası vardır. Ve bunu iletmesi için Ertuğrul Bey'i seçmiştir. Yani Ertuğrul Bey ile Noyan, uzun bir yolculuğa çıkacaklardır. İşte yeni bölüm fragmanı...