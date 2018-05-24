Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı! Ögeday'dan Ertuğrul Bey'e şok teklif 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım'

Diriliş Ertuğrul'da sezon finaline kısa süre kala sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde, Sultan Gıyaseddin'in elçisi olarak Noyan'la birlikte Moğol imparatoru Ödegay'ın yanına giden Ertuğrul Bey sürpriz bir şekilde kendisine yapılan teklifi kabul etti. Ögeday Han Ertuğrul'dan kendisine tabi olmasını istedi. Ertuğrul Bey ise 'Benim için şereftir' diyerek bu teklifi kabul etti. Noyan'ı bile şaşırtan bu teklif karşısında ise Ertuğrul'a şok bir talep geliyor.

Diriliş Ertuğrul'un 30 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 120. bölüm fragmanında, Noyan ve Ögeday, Ertuğrul'dan garanti olarak oğullarından birisini rehin vermesini istiyor. Ertuğrul Bey'in 'Böyle zorlu bir savaşta dökülecek kanın elbet bir karşılığı olmalıdır' sözleri üzerine Ögeday ise, 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım' diyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?

