MAGAZİN

Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı! Ögeday'dan Ertuğrul Bey'e şok teklif 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım'

DİRİLİŞ: ERTUĞRUL HABERLERİ  | 24.05.2018 01:17 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı yayınlandı. Haziran ayında sezon finali yapacak olan ve yeni sezonda farklı bir dönemin başlayacağı Diriliş Ertuğrul'un 120. bölümünde, Ögeday Han kendisine biat ettiğini söyleyen Ertuğrul Bey'den oğullarından birini rehin olarak vermesini istiyor. Moğol imparatoru Ögeday Han, 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım' diyor. Biat etmeyi kabul eden Ertuğrul Bey'in Ögeday Han'la ilgili gerçek planı ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 120. bölüm fragmanı! Ögeday'dan Ertuğrul Bey'e şok teklif 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım'

Diriliş Ertuğrul'da sezon finaline kısa süre kala sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Diriliş Ertuğrul son bölümde, Sultan Gıyaseddin'in elçisi olarak Noyan'la birlikte Moğol imparatoru Ödegay'ın yanına giden Ertuğrul Bey sürpriz bir şekilde kendisine yapılan teklifi kabul etti. Ögeday Han Ertuğrul'dan kendisine tabi olmasını istedi. Ertuğrul Bey ise 'Benim için şereftir' diyerek bu teklifi kabul etti. Noyan'ı bile şaşırtan bu teklif karşısında ise Ertuğrul'a şok bir talep geliyor.

Diriliş Ertuğrul'un 30 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 120. bölüm fragmanında, Noyan ve Ögeday, Ertuğrul'dan garanti olarak oğullarından birisini rehin vermesini istiyor. Ertuğrul Bey'in 'Böyle zorlu bir savaşta dökülecek kanın elbet bir karşılığı olmalıdır' sözleri üzerine Ögeday ise, 'Seni Selçuklu Devleti'nin sultanı yapacağım' diyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul, Sultan Gıyaseddin’in isteğine uyarak Moğol Hanı Ögeday’ın huzuruna elçi olarak gitmeyi kabul etmişti. Noyan ise Kayı Obası’na gelip Ertuğrul’un karşısına çıkmıştı. Sonrasında birlikte Ögeday Han’a gitmek için yola çıkmışlardı. Komutan Romanos, sulh görüşmesi için Kayı Obası’na gelmişti. Ancak amacının sulh olmadığı sonradan anlaşılmıştı ve vuruşma yaşanmıştı. Bu vuruşmada Bamsı yara almıştı. Günalp ise Almıla’dan şüphelenmişti. Almıla bu yüzden Günalp’ı öldürmeye karar vermişti. Sugay ise evladının mezarını ziyaret etmeye giderken saldırıya uğramış ve zapt edilmişti.

Noyan ile birlikte çıktıkları yolculukta, Ertuğrul ve alplarını neler bekliyor? Vuruşma esnasında kötü bir şekilde yaralanan Bamsı’nın ahvali ne olacak? Romanos’un cezası kesilecek mi? Sugay Hatun’un akıbeti ne olacak? Almıla, amaçları doğrultusunda nasıl bir hamlede bulunacak? Ertuğrul Bey’in yokluğunda Kayı Obası’nda ahval ne olacak?

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?
Diriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardıDiriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diriliş Ertuğrul diriliş ertuğrul 119 bölüm diriliş ertuğrul 120. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Canlı yayında kavga! Ece Erken ve Demet Şener birbirine girdi

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Moğol imparatoru Ögeday'a biat mı etti? 'Hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim'

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Moğol imparatoru Ögeday'a biat mı etti? 'Hanlar hanı Ögeday Han'a tabi olmayı kabul ederim'

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'a flaş transfer! Moğol imparatoru Ögeday Han'ı kim oynuyor?

Diriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı

Diriliş Ertuğrul'da sürpriz final! Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardı

Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha! Ahmet (Ares) öldü mü? Cemal Hünal Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı mı?

Diriliş Ertuğrul'da bir şok ölüm daha! Ahmet (Ares) öldü mü? Cemal Hünal Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldı mı?

Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrol oyuncusu kim oldu?

Diriliş Ertuğrul'un yeni kadın başrol oyuncusu kim oldu?

Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

Diriliş Ertuğrul’a dört yeni oyuncu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.