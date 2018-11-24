Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 'Oğlumun canını almak için gelecekler'

İlbilge Hatun’un babası Umur Bey ile birlikte obaya devletin vergi tahsildarları olarak gelmesiyle, Kayılar ve Umuroğulları arasında büyük bir gerilim doğmuştu. Bunlar yaşanırken, Aksakallıların arasına dahil olan Ertuğrul, içinde devletin sırları olan sandığı Moğollardan geri alma vazifesine atılmıştı.

Dragos bir kez daha ortalığı karıştırmayı başarıyor. Ertuğrul, İlbilge’ye ‘Katil olarak mimlediğin oğlumun hayatı tehlikededir’ diyor. Sonra Dragos Zangoç kılığında İlbilge’ye yanlış bilgi vererek onun Ertuğrul’a savaş açmasını sağlıyor. Dragos ‘kan ve ölüm dolu günler başlıyor' diyor. İlbilge'nin Gündüz'ü öldürmesi için iğrenç bir tuzak kuruyor.

Diriliş Ertuğrul 125. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Söğüt'e gizli kimliğiyle sızan Dragos hain planlarını adım adım ilerletiyor. İlbilge ise kılıcını çekip Gündüz’ü idam etmeye çalışıyor. Ertuğrul Bey ilahi adalete sığınıyor ve hem adaletin yerini bulmasını istiyor hem de oğlunun canını kurtarmaya çalışıyor.

Bu vazifede sandığı Moğolların elinden kurtarmayı başarmış, ancak sandığın anahtarını ele geçirememişti. Anahtarı ele geçirmeleri için Turgut ve Mergen’i vazifelendirmişti. Turgut ve Mergen, gizli sandığın anahtarına ulaşabilecekler mi?

Dragos, zangoç kılığında kendini gizlemeye devam ederek Ertuğrul üzerinde türlü oyunlar oynamaya devam etmişti. Kayılar ile Umuroğulları’nı birbirine düşürmek için Umuroğullarının alplarını öldürerek bu suçun Gündüz’ün üzerine kalmasını sağlamıştı.

Bununla yetinmeyen Dragos’un Ertuğrul’u oldukça zor durumda bırakacak son tuzağı ne olacak? Kayılar ve Umuroğulları arasında gitgide büyüyen bu gerilim, nereye varacak? Dragos’un adamlarının Umuroğulları alplarına saldırdığı yerde, Osman ve Savcı da vuruşmaya tanık olmuştu. Dragos’un adamları ise onları fark etmiş ve onların peşine düşmüştü. Osman ve Savcı, Dragos’un adamlarının elinden kurtulabilecek mi?

Bu hengâmede sırtından ok yiyen Ataç, güçlükle hana gelmiş ve burada İlbilge ile Gündüz arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Bu gerilim neticesinde, İlbilge istemeden Ertuğrul’u hançerlemişti. Ertuğrul, tüm bu yaşananlara nasıl bir tepki verecek? Üzerine kurulan tuzakların üstesinden gelip obasını ve ailesini muhafaza edebilecek mi?

