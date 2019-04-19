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Diriliş Ertuğrul 145. bölüm fragmanı yayınlandı! Bamsı hayatta kalabilecek mi?

kutay.kaya kutay.kaya
SİNEMA TV  | 19.04.2019 09:10 | Son Güncelleme

145. bölümünün fragmanının yayınlandığı Diriliş Ertuğrul dizisinde izleyici beklemediği bir gelişme ile mi karşı karşıya kalacak. Bamsı yaralanıp yere düşüyor, durumu ne olacak?

Diriliş Ertuğrul 145. bölüm fragmanı yayınlandı! Bamsı hayatta kalabilecek mi?

Obasının beyi olan Ertuğrul, bu birliği kurarken yanında olanlar ve ona canını verecek kadar bağlılık duyanlarla yoluna devam eder. Zaman zaman düşman en yakınındakilerden bir tanesidir, zaman zaman dışarıdan gelir. Ertuğrul verdiği mücadelelerden hiç usanmaz, gelecekte karşısına çıkanlar için de hazırdır. Bir milletin dirilişini anlatan dizi her bölümünde nefes kesen sahneleri ve heyecan dozu yüksek kurgusu ile de dikkat çekiyor.

Diriliş Ertuğrul 145. bölüm fragmanını izlemek için TIKLAYINIZ!

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 144. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Uranos’u yakalayan Ertuğrul Bey onu Söğüt çarşısında öldürür. Ertuğrul Bey, Zangoç’un Dragos olduğunun farkına varır. Oğuz Alp’i öldüren Melikşah’ı ise yaralayan Zangoç’un gerçek kimliği de ortaya çıkar. Zindana atılacakken kaçan Zangoç tüccar kılığına girer. Bu kılık değiştirmenin nedeni Söğüt’ten çıkmaktır. Gizlice kaçarak Lefke Kalesi’ne gider. Lefke Kalesi’n ve buradaki askerlere el koyan Dragos elbette boş durmaz. Amacı Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos’un intikamını almaktır. Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kaçıran Beybolat ondan Alıncak’ı ister. Bunun bir tuzak olduğunun farkında değildir. Alıncak’ı teslim eden Bamsı tuzağın da içine kendi ayağı ile düşecektir. Bamsı sözünü dinlememiş bile olsa ikisini kurtarmak yine Ertuğrul Bey’e düşer.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145. BÖLÜM FRAGMANI

Ertuğrul artık savaş için son hazırlıklarını tamamlamıştır. Önündeki haritadan nasıl bir yol izleyeceğinin planlarını yapmaktadır. Bu savaşı kazanması çok önemlidir çünkü artık işler vatan mücadelesine dönmüştür. Osmanlı Devleti’nin temellerini atan bu savaş için Ertuğrul Bey neler planlıyor? "Türk'ün mefkuresinin yeniden hayat bulacağı İslam aleminin en uçtaki sancağı olacaktır Yeni Hisar" şeklindeki sözleri ise fragmanın en dikkat çeken tarafı. Fragmanda görülen bir başka ayrıntı ise Bamsı’nın savaş sırasında ağır bir şekilde yaralanması. Yere düşen Bamsı’nın ağzından dökülen sözler onun öleceği şeklinde bir izlenim ortaya koyuyor. Tabi Bamsı her an kurtulabilir. Kendisine gelen fidye teklifini sert bir dil ile geri çeviren Ertuğrul Bey, ödenecek fidyelerin şehitlerinin kanına bedel olmayacağını söyler. Ertuğrul Bey’in önünde bir zorlu sınav daha vardır. Albastı’nın kim olduğunu İlbilge Hatun’a açıklaması gerekmektedir. İlbilge Hatun kendisinden istenen seçim karşısında Ertuğrul Bey’in yanında olduğunu açık açık belirtir. Diriliş Ertuğrul’un çarşamba akşamı yayınlanacak 145. bölümünde Bamsı’ya ne olduğu, Ertuğrul’un savaş taktikleri, savaşın nasıl sonuçlanacağı ortaya çıkacak.


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diriliş: ertuğrul yeni bölüm fragman

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