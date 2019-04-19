Diriliş Ertuğrul 145. bölüm fragmanı yayınlandı! Bamsı hayatta kalabilecek mi?

Obasının beyi olan Ertuğrul, bu birliği kurarken yanında olanlar ve ona canını verecek kadar bağlılık duyanlarla yoluna devam eder. Zaman zaman düşman en yakınındakilerden bir tanesidir, zaman zaman dışarıdan gelir. Ertuğrul verdiği mücadelelerden hiç usanmaz, gelecekte karşısına çıkanlar için de hazırdır. Bir milletin dirilişini anlatan dizi her bölümünde nefes kesen sahneleri ve heyecan dozu yüksek kurgusu ile de dikkat çekiyor.

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL 144. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU

Uranos’u yakalayan Ertuğrul Bey onu Söğüt çarşısında öldürür. Ertuğrul Bey, Zangoç’un Dragos olduğunun farkına varır. Oğuz Alp’i öldüren Melikşah’ı ise yaralayan Zangoç’un gerçek kimliği de ortaya çıkar. Zindana atılacakken kaçan Zangoç tüccar kılığına girer. Bu kılık değiştirmenin nedeni Söğüt’ten çıkmaktır. Gizlice kaçarak Lefke Kalesi’ne gider. Lefke Kalesi’n ve buradaki askerlere el koyan Dragos elbette boş durmaz. Amacı Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos’un intikamını almaktır. Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kaçıran Beybolat ondan Alıncak’ı ister. Bunun bir tuzak olduğunun farkında değildir. Alıncak’ı teslim eden Bamsı tuzağın da içine kendi ayağı ile düşecektir. Bamsı sözünü dinlememiş bile olsa ikisini kurtarmak yine Ertuğrul Bey’e düşer.