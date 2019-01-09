Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? 131. yeni bölüm fragmanı izle! İşte 9 Ocak TRT 1 yayın akışı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul ekrana bir hafta ara verdi. Diriliş Ertuğrul'un 131. yeni bölümü 9 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelmeyecek. TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 16 Ocak 2019 Çarşamba günü yayınlanacak.

TRT 1'de ise 9 Ocak Çarşamba akşamı Diriliş Ertuğrul'un tekrar bölümü ekranda olacak. 22.30'da ise Pelin Çift'in programı yayınlanacak.

Diriliş Ertuğrul'un son yayınlanan 131. bölüm fragmanı heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak.

Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, Barış Bağcı, Hande Soral, Didem Balçan, Ali Ersan Duru ve Öykü Çelik'in başrollerde oynadığı dizinin 130. son bölümü, Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde yine birinci sırada yer almıştı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul, toplanan vergilerin Konya’ya götürülürken kafileye Dragos tarafından tuzak kurulacağını Beybolat’a anlatmış ve tedbir almasını istemişti. Beybolat ikna olmamış ve Ertuğrul’un dediği gibi Dragos tuzak kurmuştu. Bu tuzakta ise İlbilge Hatun, Dragos’un yeni adamı Uranos tarafından kaleye kaçırılmıştı. Kaleye kaçırılan İlbilge Hatun’un akıbeti ne olacak? Kaleden kurtarılabilecek mi? Ertuğrul ve Beybolat bu hususta ne yapacak?