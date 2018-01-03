Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Diriliş Ertuğrul 101. Bölüm ne zaman yayımlanacak?

Yılbaşı sonrası bazı diziler tatil yaptılar ve yeni bölümleri ile değil özel, kolaj bölümleri ile ekrana geldiler. Örneğin popüler dizilerden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu dizilerin içinde olunca Diriliş Ertuğrul hayranları 101. yeni bölüm için kuşkuya düştüler. Dizinin hayranlarının aklında Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı sorusu dolanıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. YENİ BÖLÜM İÇİN KÖTÜ HABER

TRT 1 kanalına ait Twitter hesabından ile Diriliş Ertuğrul resmi Facebook sayfalarından yapılan açıklama ile dizinin yeni bölümünün ertelendiği açıklandı. Ayrıca dizinin Facebook sayfasında 4 sezondur devam eden ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği Diriliş Ertuğrul dizisinde kaliteden taviz vermemek adına bir haftalık bir gecikme olacağı söylendi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN ERTELENMESİNE İZLEYİCİ TEPKİLERİ

En sevilen dizilerden biri olan Diriliş Eruğrul'un hayranları da diziye oldukça önem veriyor ki bu yüzaden tepkiler sertleşebiliyor. Dizi hayranlarından pek çok kişi ertelemeye isyan ettiler. Özellikle de ertelemenin yayına bu kadar az bir süre yapılmış olması tepkilerde dile getiriliyor.

İzleyiciler her ne kadar dizinin çok güzel olduğunu söyleseler de yapımcı ve yayıncılara karşı hakaret içeren ağır sözler söylemekten geri durmuyorlar.

İzleyicilerin bir kısmı da Kandil gecesi dizi yayımlandığı halde yılbaşı nedeniyle ertelenmesine ayrıca tepki gösteriyorlar. Yılbaşı kutlanmasının, noel kutlamanın günah olduğunu belirtiyorlar.